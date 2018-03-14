С президентом Австрии в Киев приехали 40 предпринимателей, заинтересованных в украинском рынке

По словам Порошенко, австрийские бизнесмены заинтересованы целым рядом отраслей

Во время официального визита в Киеве президента Австрии Александера Ван дер Беллена вместе с ним прибыли 40 предпринимателей, заинтересованных в украинском рынке.

Об этом во время совместной пресс-конференции заявил Петр Порошенко, передает Укринформ.

"40 австрийских предпринимателей приняли решение ехать вместе с президентом, и у 40 австрийских предпринимателей есть непосредственный интерес абсолютно в разных отраслях промышленности - от фармацевтики до сельского хозяйства", - рассказал он.

При этом глава государства отметил, что австрийские компании, которые сейчас являются крупнейшими иностранными банковскими и страховыми институтами в Украине, были "пионерами" на украинском рынке.

Ранее сообщалось, что иностранные инвестиции в Украину выросли на $2,2 млрд.