С президентом Австрии в Киев приехали 40 предпринимателей, заинтересованных в украинском рынке

Во время официального визита в Киеве президента Австрии Александера Ван дер Беллена вместе с ним прибыли 40 предпринимателей, заинтересованных в украинском рынке.
Об этом во время совместной пресс-конференции заявил Петр Порошенко, передает Укринформ.
"40 австрийских предпринимателей приняли решение ехать вместе с президентом, и у 40 австрийских предпринимателей есть непосредственный интерес абсолютно в разных отраслях промышленности - от фармацевтики до сельского хозяйства", - рассказал он.
При этом глава государства отметил, что австрийские компании, которые сейчас являются крупнейшими иностранными банковскими и страховыми институтами в Украине, были "пионерами" на украинском рынке.
Ранее сообщалось, что иностранные инвестиции в Украину выросли на $2,2 млрд.
Комментарии
Правила комментирования