Связанные с Межигорьем. Почти $5 млн экс-министра времен Януковича передали Минобороны
По данным УП, речь идет об Эдуарде Ставицком, занимавшем пост министра энергетики и угольной промышленности (Фото:Едуард Ставицький via Facebook)
$4,8 млн, которые принадлежали министру времен беглого президента Виктора Януковича были взысканы в пользу Министерства обороны.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
Она отметила, что средства были «изъяты в рамках производства о завладении государственной резиденцией Межигорье».
Венедиктова не уточнила, о каком именно министре идет речь, однако Украинская правда сообщает, что это Эдуард Ставицкий занимавший пост министра энергетики и угольной промышленности.
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