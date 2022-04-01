Связанные с Межигорьем. Почти $5 млн экс-министра времен Януковича передали Минобороны 1 апреля, 19:25 Цей матеріал також доступний українською По данным УП, речь идет об Эдуарде Ставицком, занимавшем пост министра энергетики и угольной промышленности (Фото:Едуард Ставицький via Facebook)

$4,8 млн, которые принадлежали министру времен беглого президента Виктора Януковича были взысканы в пользу Министерства обороны.



Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что средства были «изъяты в рамках производства о завладении государственной резиденцией Межигорье».

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Венедиктова не уточнила, о каком именно министре идет речь, однако Украинская правда сообщает, что это Эдуард Ставицкий занимавший пост министра энергетики и угольной промышленности.

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