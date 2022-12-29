В Офисе президента рассказали, с кем Зеленский поговорил 24 февраля в первую очередь 29 декабря, 17:17 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, с кем глава украинского государства в первую очередь говорил 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения России.

Никифоров написал в Facebook, что с 24 февраля до 28 декабря президент провел 352 телефонных разговора с главами других государств или международных организаций.



«Первые разговоры 24 февраля (хронологично) — с Джозефом Байденом, Олафом Шольцем, Борисом Джонсоном, [канцлером Австрии] Карлом Нехаммером, Реджепом Тайипом Эрдоганом, [бывшей премьер-министром Швеции] Магдаленой Андерссон, [председателем Евросовета] Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном. Последний на сейчас — 27 декабря с Джорджей Мелони», — сообщил он.

Видео дня

Также, по данным службы протокола, Зеленский 186 раз общался или выступал онлайн, 110 раз встречался с представителями государств, компаний, организаций или частными лицами, 173 раза участвовал во внутренних мероприятиях и провел 44 заседания Ставки верховного главнокомандующего.



«В статистику вошли только официальные звонки и мероприятия. Выходных не планируем, поэтому до НГ она еще изменится», — написал Никифоров.

Президент Украины 28 декабря выступил с ежегодным посланием в Верховной Раде. Во время обращения, которое длилось почти час, он вспомнил события развязанной Россией полномасштабной войны, то, как украинцы своей стойкостью объединили мир, и назвал три пункта, которых должно придерживаться общество, чтобы двигаться в направлении победы и дальше.