США могли сделать больше. Несправедливо обвинять Украину в «медленном» контрнаступлении, когда год ушел на решение по F-16, — Волкер 12 сентября, 17:02 Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине (Фото:Александр Медведев / NV)

С имеющимся вооружением победа Киева в войне с РФ займет время, убежден бывший спецпредставитель США по Украине.

Вашингтон мог бы сделать больше для того, чтобы помочь ВСУ быть более быстрыми в контрнаступлении.

Такое мнение в эксклюзивном интервью NV озвучил Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине времен президента Дональда Трампа.

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Он отметил: трудно сказать, что в США «недовольны» скоростью контрнаступления Украины. Однако, с внутриполитической точки зрения для американской администрации было бы лучше, если бы Украина продвигалась быстрее.

«Потому что им [администрации Джо Байдена] приходится приводить эти политические аргументы в США, им приходится получать финансирование от Конгресса, поэтому было бы легче, если бы Украина двигалась быстрее, — пояснил Волкер. — Но это очень несправедливо. Очень несправедливо обвинять Украину в этом, когда у нас ушел год на принятие решения по F-16, и мы до сих пор не предоставили ATACMS».

Бывший спецпредставитель США также убежден, что несмотря на это Украина победит в войне с Россией. «Но с теми инструментами, которые она имеет, это будет сложно, и это займет время», — добавил Волкер.