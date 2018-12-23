С аннексией не будут мириться. Порошенко поблагодарил ООН за резолюцию по Крыму Сегодня, 12:31 26 Цей матеріал також доступний українською Фото пресс-службы президента Порошенко убежден, что две недавних резолюции ООН по Крыму дают четкий сигнал России

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил международное сообщество за резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря.

Порошенко убежден, что принятие данной резолюции является четким посылом для России.

"За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две сверхважные резолюции по Крыму, которые дают России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова", - написал президент Украины в своем Twitter.

Порошенко также в очередной раз подчеркнул, что Россия как страна-агрессор должна выполнить требования международного права – "освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан".

"Спасибо всем международным партнерам за мощную поддержку. Борьба за Крым продолжается! Крым - это Украина!" - написал президент.

Против новой "крымской" резолюции в ГА ООН проголосовали 27 стран, в частности РФ, Беларусь, Уганда, Чад

Напомним, 22 декабря Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию (Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина), в которой поименно назвала украинских политзаключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйна Куку.

В ООН выразили глубокую обеспокоенность информацией о применении Россией пыток во время допросов в политически мотивированных делах по указанным и другим политзаключенным. Кроме того, резолюция ООН призывает Россию соблюдать их права ("в особенности тех, кто объявил голодовку"), а также "уважать минимальные стандартные правила обращения с заключенными (правила Нельсона Манделы)".

В своих резолюциях ООН очень редко указывает имена политзаключенных. Среди последних были Нельсон Мандела (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

Кроме того, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из территории оккупированного Крыма.

В документе подчеркивается об угрозах, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия - в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.