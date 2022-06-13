«Существовал мораторий». Почему отказ поставлять Украине оружие был частью ошибок по поводу перспектив вторжения РФ — политолог 13 июня, 21:42 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника на выставке в Киеве, 21 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В эфире Радио НВ политолог Петр Олещук рассказал о существовании с 2014 года фактического моратория на поставку оружия Украине и почему это стало частью ошибок анализа возможностей России по уничтожению украинского государства.

— О политических заявлениях, которые немного «тряхнули» информационное пространство Украины. Байден, предупреждавший Зеленского о вероятности высокой, что обязательно Россия вторгнется, ему не очень верили. Вот этот весь скандал предупреждали, не предупреждали, сделали, не сделали, подготовили, не подготовили — все больше возникает вопросов о том, а что было сделано до вторжения, насколько это влияет политически и на наше общество, и на нашу власть?

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— Конечно, влияет. Другое дело, что возникает вопрос, а почему это нужно обсуждать в таком формате именно сейчас? Когда перед государством стоят гораздо более серьезные и ответственные вызовы? И когда перед украинскими властями стоит очень много задач. В первую очередь, это обеспечение стабильной внешнеполитической поддержки для Украины, в первую очередь со стороны стран Запада. Министр Резников говорил не так давно о том, что мы уже имеем больше снарядов стандартов НАТО, ориентированных именно на артиллерийское оружие, изготовленное странами НАТО по стандартам НАТО, чем имели на середину февраля соответствующих вооружений советского еще образца. То есть это действительно говорит о том, насколько у нас все переориентировалось на новые требования, новые поставки, новые направления и не то, чтобы новых, но основных союзников, и это, я думаю, сейчас самая главная задача для украинской армии.

Для украинской власти самое главное — это получить как можно больше оружия и снарядов для новейшей, современной украинской армии, привлекая все имеющиеся дипломатические ресурсы, и она в этом направлении работает. И в этом направлении работает не только президент Зеленский, но и вся внешнеполитическая служба Украины. Это ключевая задача. Относительно того, какие были просчеты, а они, очевидно, были во время подготовки к войне, безусловно, что этим должны заниматься в первую очередь специалисты. Потому что нужно иметь профессиональное комплексное понимание того, что могла сделать Украина, не сделала, чего она сделать не могла в принципе. Потому что значительная часть людей, которая сейчас все это обсуждает, они забывают, что на февраль, когда началась российская агрессия, де-факто с начала самой войны против Украины, я имею в виду 2014 год, существовал фактический мораторий на поставку серьезного оружия в Украину.

И Украина фактически была вынуждена опираться либо на старые советские запасы преимущественно, либо на собственные разработки, которых было не так много, они были не столь массовыми. И в целом развитие современного оружия — это мягко говоря процесс не быстрый, не легкий. Поэтому для того, чтобы кто-то дал этому оценку, во-первых, нужно, чтобы он имел доступ ко всей необходимой информации, а это в условиях войны, честно говоря, кажется утопией. Потому что никто полностью раскрывать информацию не будет. Особенно если учесть, что и наступления, и атаки еще продолжаются и продлятся, к сожалению, пожалуй, еще долго. И нужно иметь соответствующую квалификацию, кроме беспристрастности и желания просто разобраться, дать справедливый ответ, а не просто использовать это в политической борьбе. Поэтому я подозреваю, что уже после войны мы сможем получить ответы на все эти вопросы. Но также не нужно забывать, что и мир был так же к этому не готов. В частности, в тех же США, кроме того, что они справедливо предусмотрели, их разведка показала высокий уровень квалификации в контексте предсказания самого вторжения и даты этого вторжения, у них была серьезная проблема с предвидением результатов этого вторжения. Я думаю, что уже после завершения войны и Украина, и наши западные союзники будут иметь очень много информации и оснований, и направлений для рассуждения по этому поводу.

— Я знаю, что есть правило в американской армии, когда каждая военная операция, каждая стычка, она потом анализируется с целью разобраться, что здесь было сделано правильно, что не очень правильно, где ошибка, но ошибка и преступление — это разные вещи. Мы понимаем, что все люди ошибаются, но у нас в обществе очень много такого стремления, что если человек даже что-то сделал и ошибся, то за ошибку нужно обязательно наказать. И это тоже, по-моему, то, что нам нужно преодолевать как обществу.

— Да, но тут я даже таким образом это сказал бы, что у нас, в принципе, в обществе отказываются видеть и признавать наличие ошибок. Потому что у нас либо перемога, все прекрасно, либо зрада. То есть какие-то умышленные действия преступных агентов, которые почему-то решают делать какую-то страшную зраду. То, что, например, могут быть ошибки, недоработки, какие-то совершенно ошибочные решения, подобный вариант наше общество в принципе отвергает…

— Может быть просто неполная информация и, соответственно, дальше мысль пошла просто в ложном направлении, потому что человек мог не иметь всей информации, а информация всегда неполная. Эта неспособность признавать за человеком права на ошибку — это тоже для нашего общества большая проблема и большой вызов.

— Конечно, это большая проблема. И эта проблема отражается на всех уровнях общества. Потому что, в принципе, если мы, например, увидим, послушаем дискурс украинских политиков, они никогда не признают своих ошибок. Хотя очевидно, они их делают, как и все остальные люди. Но вы никогда не услышите со стороны украинского политика, что он сделал что-то неправильно, что он ошибся. Потому что у нас в нашей культурной традиции признавать ошибку — это как расписываться в своей слабости, своей несостоятельности и фактически завершать какую-то свою активную, в том числе политическую деятельность. А отсутствие признания ошибок приводит к тому, что они их стараются постоянно скрывать, это каким-то образом сказывается на негативном анализе этих ошибок, их устранении в дальнейшем. Потому что совершенно очевидно, что их в нашей новейшей истории, начиная с провозглашения независимости, разнообразных ошибок, которые обусловили много проблем для украинской государственности сейчас, было очень много. И очевидно, что эти ошибки нуждаются в нормальном, адекватном анализе тех решений, которые принимались ранее. Но ведь этого у нас не делается…

— Но мы и за собой не хотим признавать ошибку, потому «ну вот, ну, голосовали за Партию регионовU, или «ну, вот, ну, голосовали в 2010 году за Януковича или в 2004 году». И не признавать свои, а соответственно, не давать права на ошибку тем, кого мы выбираем. А если уж выбрали и решили, что ошиблись, значит все, этот человек моментально из ангела становится демоном. И эта бинарность тоже нам мешает.

У общества есть другой подход. Общество предпочитает называть любые свои ошибки тем, что его, например, обманули. То есть мы не ошиблись, а нас обманули. Это достаточно распространенная у нас практика, в частности, относительно анализа, в том числе политической действительности. И политики как части общества, так же на себе все это чувствуют, используют, возможно, в более гипертрофированных формах, но это факт очевидный.

— Последние пару недель все больше идет дискуссий об ошибках высшего руководства ВС Украины, о том, что кто-то не такой, начались нападки на Вооруженные силы. Это попытка посеять какое-то взаимное недоверие между армией и обществом, опять вбросы о «паркетных генералах», которые ездят на супер-джипах, а эти джипы до фронта не добираются, что является ложью, но тем не менее и общество это хватает довольно удовлетворенно, и оно почему-то живет в нашем обществе.

— На самом деле, как эволюционирует все под влиянием войны, так же эволюционирует и вражеская пропаганда. То есть в принципе Россия по отношению к Украине долгое время опиралась на очень низкий уровень пропагандистского влияния, основанный на тех же иллюзиях и мифах, в которых они жили и частично продолжают жить до сих пор. О том, что у нас здесь все очень сильно мечтают о возрождении СССР, о том, что они подвергаются какому-то давлению, каких-то воображаемых нацистов и тому подобное. Но со временем они так же адаптируются к новым реалиям, и сейчас они уже не занимаются пропагандой, которой занимались раньше, они понемногу даже осваивают украинский язык в своей пропагандистской деятельности, часто это приводит к абсолютно анекдотическим детским ошибкам в написании текстов или, например, в записи видео с очень странным акцентом, который никто в Украине никогда не использует. Но на самом деле они работают достаточно целенаправленно, и эта целеустремленность оказывает эффект.

Какие задачи сейчас преследует Россия, совершая свои информационные спецоперации против Украины? Понятно, что это ослабление Украины, украинской государственности, украинской армии, в том числе внесение раскола между разными государственными институтами и обществом, между властью и армией, между армией и опять же обществом, между властью и обществом. Это все направлено на ослабление, в первую очередь, украинского оборонного потенциала. Второе важное направление, которое также присутствует, это вот буквально с момента, когда начали серьезно обсуждать вопросы поступления в Украину наступательного вооружения, сразу начали вбрасываться тезисы о том, что это вооружение будет разворовано, что его уже кто-то разворовывает, хотя представить себе возможность именно хищения серьезного крупного наступательного вооружения — это практически невозможно. Тем более при соответствующем уровня контроля со стороны западных государств, которые это все и отдают…

— Я как-то очень тяжело понимаю, чтобы кому-то захотелось себе на дачу разворовать гаубицу.

— Да, что ты с ней будешь делать, во-первых. Как и кому ты ее сможешь продать, потому что совершенно очевидно, что любая попытка что-нибудь подобное продать сразу вызовет очень серьезный интерес со стороны соответствующих спецслужб мира. И, в принципе, тебе будет очень и очень плохо. Это очевидные вещи. Но, тем не менее, эти тезисы, они продвигаются. Мы помним попытки продвигать на Западе тезисы о том, что нужно не давать оружие. Потому что это будет усиливать эскалацию и агрессию со стороны России. Мы помним все известные письма немецких интеллектуалов, так называемых. И многое другое. То есть Россия, она работает. Она работает часто совершенно не изысканно, а иногда и откровенно тупо.

Но она достигает соответствующих результатов массированностью. Равно как и в боевых действиях. Они в первую очередь делают ставку на массированные артиллерийские обстрелы. Так же и в информационной войне. Вбросим 100 или 1000 фейков. Пусть 10 процентов из них привлечет кого-то. Они будут все это распространять и уже хорошо. Причем фейки однородные. Это, в первую очередь, пропаганда разочарования, пропаганда того, что там никакого соответствующего результата позитивного для Украины быть не может. И тому подобное. Это типичные образцы военной пропаганды, реализуемой при совершении боевых действий, пожалуй, в каждом государстве, по крайней мере, со времен Первой мировой войны, это точно.

— То есть это часть еще и российской пропаганды, которая здесь часто имеет успех. А еще одна история — украинский общественный иммунитет против такой пропаганды. Он возможен вообще? Или у нас всегда будут люди, которые просто будут выискивать малейший намек на зраду, а потом это будут тянуть к себе и еще и распространять через социальные сети.

— К сожалению, таких людей действительно много. Очевидно, что это имеет достаточно длительную и сложную историю формирования, поэтому, пожалуй, очень быстро не исчезнет. Конечно, это, опять же, и вопрос к соответствующим государственным институтам, которые должны лечить любую конспирологию открытостью данных. Насколько это возможно во время войны. Мы должны понимать, что полной открытости данных сейчас быть не может и не будет. Пока война будет продолжаться, будет много информации, которая не будет публичной. То, что может быть публичным — должно быть публичным и, причем, достаточно оперативно. Но всего полной публичности не будет. В этой ситуации, я думаю, что граждане просто должны понять масштаб происходящего и масштаб угроз, которые перед Украиной стояли и продолжают стоять. Потому что де-факто Россия недвусмысленно обозначила в качестве своей основной цели уничтожение украинской государственности как таковой. И уничтожение украинского народа как создателя этой государственности. Это не является большим секретом. Даже в центральных СМИ России выходят на эту тему публикации. Поэтому, в такой ситуации, я думаю, что тратить время и ресурсы на какие-то, достаточно мелочные распри — это не самый умный подход.

Политика, она начнется позже. Когда будет, к примеру, завершена война. Когда будет отменено военное положение. Тогда будет открыта возможность политической борьбы. И там политики между собой прекрасно выяснят отношения. Кто, как, почему и на основании чего может претендовать на общественное доверие? То, что сейчас в этих условиях продолжается политическая борьба и эта политическая борьба подпитывается постоянно российской пропагандой, которая научилась использовать наши политические слабости против нас, это, мягко говоря, не очень хорошо. Поэтому гражданам просто нужно понимать взвешенно все, что происходит по отношению к украинской государственности. То, что одно из крупнейших государств мира целенаправленно, годами работало на демонтаж украинской государственности. И в конечном счете окончательным гвоздем в этой конструкции должна стать широкомасштабная вооруженная агрессия против Украины с использованием всех имеющихся у них ресурсов. То, что Украина действительно не реализовала те пессимистические прогнозы о трех днях, о неделе, или сколько они там давали нам в качестве возможности для сопротивления. Это уже является свидетельством того, что Украина имеет соответствующие возможности и потенциал для того, чтобы такое сопротивление оказывать.

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