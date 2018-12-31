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С 1 января МИД не будет оформлять визы в международных аэропортах

Сегодня, 12:49
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Электронный функционал виз будет расширен

Фото: kbp.kiev.ua

Министерство иностранных дел Украины с 1 января расширит функционал электронной визы и прекратит оформления виз иностранцам по прибытии в страну в международных аэропортах.

Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в интервью Левому берегу.

"С 1 января прекращается оформление виз в международных аэропортах и расширяется функционал электронной визы", - сказал Заяц.

Напомним, с 1 января 2019 ставка консульского сбора за оформление электронных виз для въезда в Украину увеличится с 65 до 85 долларов.

Кроме того, расширяется перечень оснований для оформления электронных виз. Теперь в дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся электронной визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.

Напомним, с апреля консульская служба МИД Украины начала оформление электронных виз (е-Виза) иностранцам для въезда в Украину.

Е-визы действуют для граждан следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

 

Теги:   Аэропорт МИД Украины Визы

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