Рыбчинский покинул Волю народа и перешел в Батькивщину
Народный депутат Евгений Рыбчинский вышел из депутатской группы Воля народа и вошел в состав фракции Батькивщина.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента.
«Согласно поданному заявлению, в соответствии с частью третьей статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Рыбчинского Евгения Юрьевича из состава депутатской группы Воля народа в Верховной Раде», — сказал Парубий.
Спикер также в соответствии с Законом О статусе народного депутата Украины и Регламента ВР, сообщил о вхождении Рыбчинского в парламентскую фракцию Батькивщина.
Напомним, что в ноябре 2015 года Евгений Рыбчинский вошел в депутатскую группу Воля народа.
Ранее Рыбчинский вышел из фракции Блок Петра Порошенко.