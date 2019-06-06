Рыбчинский покинул Волю народа и перешел в Батькивщину Сегодня, 18:09 Цей матеріал також доступний українською Евгений Рыбчинский via Facebook Евгений Рыбчинский Евгений Рыбчинский via Facebook

Народный депутат Евгений Рыбчинский вышел из депутатской группы Воля народа и вошел в состав фракции Батькивщина.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента.

«Согласно поданному заявлению, в соответствии с частью третьей статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Рыбчинского Евгения Юрьевича из состава депутатской группы Воля народа в Верховной Раде», — сказал Парубий.

Спикер также в соответствии с Законом О статусе народного депутата Украины и Регламента ВР, сообщил о вхождении Рыбчинского в парламентскую фракцию Батькивщина.

Напомним, что в ноябре 2015 года Евгений Рыбчинский вошел в депутатскую группу Воля народа.

Ранее Рыбчинский вышел из фракции Блок Петра Порошенко.