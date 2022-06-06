«У них наверно есть свои интересы». Зеленский заявил, что ряд стран подталкивает Киев закончить войну на невыгодных для Украины условиях 6 июня, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны подталкивают Украину закончить войну на невыгодных для Киева условиях.

«Конечно, всем очень хочется максимально нас немножечко толкать к какому-то результату, Точно нежелательному для нас, потому что нас не спрашивают пока что, как мы это видим. Выгодному для тех или иных сторон, у них наверно есть свои интересы разные: как финансовые, так и политические», — сказал Зеленский во время брифинга.

Видео дня

Президент подчеркнул, что Киев должен не допускать этого и работать с европейскими и мировыми государствами.

«Усталость нарастает, люди хотят какого-то результата для себя. А нас с вами нужен результат — для нас», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский говорил, что Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что желание некоторых европейских политиков «сохранить лицо» Путину — это «тяжелая болезнь».

По информации агентства Reuters, как минимум три европейских страны — Италия, Венгрия и Кипр — предлагали, чтобы в итоговом заявлении саммита 30−31 мая лидеры ЕС открыто озвучили призыв к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией. В итоге предложение трех стран не поддержали остальные члены ЕС.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.