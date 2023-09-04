Глава Фонда госимущества Рустем Умеров идет в отставку. Он может возглавить Минобороны 4 сентября, 10:49 Рустем Умеров (Фото:Пресс-служба партии Голос)

Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров написал заявление об отставке. Ожидается, что он может стать министром обороны Украины.

Его заявление опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в понедельник, 4 сентября.

Ее рассмотрят на заседании парламента на этой неделе.

Ранее сегодня заявление об отставке с должности министра обороны Украины подал Алексей Резников. Накануне президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Умерова на его место, заявив, что Минобороны нуждается в «новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

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Комментируя слухи о своем возможном назначении послом Украины в Великобритании, Резников заявил, что «не в курсе» этого.

Что известно о Рустеме Умерове, который может возглавить Минобороны

Рустем Умеров родился в 1982 году и происходит из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года силой депортировал сталинский режим из Алушты.

Он был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов. С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Рады.

В 2012-м также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза. Умеров — соучредитель и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма.

На парламентских выборах 2019 года его впервые избрали народным депутатом Украины от партии Голос.

Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

Также Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова.

7 сентября 2022-го Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества Украины. Предыдущего главу ФГИ Дмитрия Сенниченко парламент уволил еще 17 февраля 2022-го, за несколько дней до начала большой войны с РФ.