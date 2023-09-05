Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Умерова министром обороны 5 сентября, 16:31 Рустем Умеров (Фото:Пресс-служба партии Голос)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 5 сентября, внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Рустема Умерова министром обороны. Об этом сообщается на сайте парламента.

Ожидается, что Рада проголосует за назначение Умерова 6 сентября.

Ранее 5 сентября народные депутаты проголосовали за отставку Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества. Умеров возглавлял ФГИ с сентября 2022 года.

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Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров родился в 1982 году и происходит из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года сталинский режим силой депортировал из Алушты.

Он был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов. С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Рады.

В 2012-м также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза. Умеров — сооснователь и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма.

На парламентских выборах 2019 года его впервые избрали народным депутатом Украины от партии Голос.

Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

Также Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова.