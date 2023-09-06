«Не смог отказаться». Кандидатура Умерова на должность министра обороны появилась в последний момент — УП
Рустем Умеров (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Бывшего главу Фонда госимущества Рустема Умерова начали рассматривать как кандидата на должность министра обороны недавно, сообщила Украинская правда.
По данным издания, этому поспособствовала его репутация и хорошие связи за рубежом.
УП сообщила, что один из близких соратников президента Украины Владимира Зеленского не под запись рассказал, что кандидат на министра обороны появился очень быстро и «буквально дней десять назад».
По его словам, Зеленский позвал Рустема Умерова — и тот «не смог отказаться».
«Очевидно, что Умерова в команду ввел Ермак, но решение по МОУ — это решение президента. Ермака Рустем вполне устраивал в Фонде госимущества», — сказал собеседник.
УП пишет, что Умеров стал компромиссной кандидатурой, ведь Зеленский видит в нем менеджера, прозападные активисты — человека с репутацией, Ермак — того, кто не заденет важных для него двух заместителей министра обороны.
6 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.
Кандидатуру Умерова поддержали все фракции — всего 338 парламентариев.
Он заменил в должности Алексея Резникова, возглавлявшего Минобороны Украины на протяжении более 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны. 5 сентября Рада отправила Резникова в отставку с должности министра обороны.
Народные депутаты проголосовали за отставку Умерова с должности главы Фонда государственного имущества. Он возглавлял ФГИ с сентября 2022 года.