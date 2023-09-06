«Не смог отказаться». Кандидатура Умерова на должность министра обороны появилась в последний момент — УП

6 сентября, 13:39
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Рустем Умеров (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Рустем Умеров (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Бывшего главу Фонда госимущества Рустема Умерова начали рассматривать как кандидата на должность министра обороны недавно, сообщила Украинская правда.

По данным издания, этому поспособствовала его репутация и хорошие связи за рубежом.

УП сообщила, что один из близких соратников президента Украины Владимира Зеленского не под запись рассказал, что кандидат на министра обороны появился очень быстро и «буквально дней десять назад».

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По его словам, Зеленский позвал Рустема Умерова — и тот «не смог отказаться».

«Очевидно, что Умерова в команду ввел Ермак, но решение по МОУ — это решение президента. Ермака Рустем вполне устраивал в Фонде госимущества», — сказал собеседник.

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УП пишет, что Умеров стал компромиссной кандидатурой, ведь Зеленский видит в нем менеджера, прозападные активисты — человека с репутацией, Ермак — того, кто не заденет важных для него двух заместителей министра обороны.

6 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.

Кандидатуру Умерова поддержали все фракции — всего 338 парламентариев.

Он заменил в должности Алексея Резникова, возглавлявшего Минобороны Украины на протяжении более 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны. 5 сентября Рада отправила Резникова в отставку с должности министра обороны.

Народные депутаты проголосовали за отставку Умерова с должности главы Фонда государственного имущества. Он возглавлял ФГИ с сентября 2022 года.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Минобороны Украины Владимир Зеленский Рустем Умеров

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