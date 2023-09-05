Профильный комитет Рады поддержал назначение министром обороны Рустема Умерова 5 сентября, 20:52 Рустем Умеров (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал назначение министром обороны бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, кандидатуру Умерова единогласно поддержали все 17 членов комитета. 6 сентября состоится последний этап его назначения — голосование в зале парламента.

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Ранее президент Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении Умерова министром обороны. 5 сентября народные депутаты проголосовали за отставку Умерова с должности главы Фонда государственного имущества. Умеров возглавлял ФГИ с сентября 2022 года.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров родился в 1982 году и происходит из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года сталинский режим силой депортировал из Алушты.



Он был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов. С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Рады.



В 2012-м также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза. Умеров — сооснователь и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма.



На парламентских выборах 2019 года его впервые избрали народным депутатом Украины от партии Голос.



Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.



Также Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова.

