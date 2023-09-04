Рада рассмотрит назначение Умерова министром обороны 6 сентября — СМИ 4 сентября, 16:29 Рустем Умеров (Фото:Пресс-служба партии Голос)

Верховная Рада рассмотрит назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины во время заседания в среду, 6 сентября, сообщает Суспільне со ссылкой на двух анонимных собеседников из партии Слуга народа.

По словам неназванных собеседников, парламент должен уволить Умерова с должности главы Фонда госимущества 5 сентября.

В то же время 6 сентября Рада рассмотрит его утверждение на должность министра обороны.

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Ранее комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Резников написал заявление об отставке на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что после более 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны заменит его на посту главы Минобороны Украины. Он предложил кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Последний тоже написал заявление об отставке. Ожидается, что ротации состоятся в ближайшие дни.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Умерова с должности главы Фонда госимущества.

Президент заявил, что Минобороны требует «новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».



Комментируя слухи о своем возможном назначении послом Украины в Великобритании, Резников заявил, что «не в курсе» этого.

Отставка Алексея Резникова — что известно

Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По данным расследования, по дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа УП выпустила свое расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ. Он предложил пари, заявив, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется не так, то предлагает нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а журналисту Михаилу Ткачу — на три года прекратить заниматься журналистикой.

Еще 28 августа министр заявил, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку, а на вопрос, предлагал ли ему президент должность посла Британии, ответил, что обсуждал с ним несколько возможных вариантов проектов, которыми мог бы заняться.