«УПЦ МП — мягкая сила РФ». Как московская церковь стала поводом для войны — интервью с религиоведом 15 мая, 12:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Молитва в Киево-Печерской Лавре (Фото:УПЦ МП)

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что деятельность пятого президента Петра Порошенко и создание Православной церкви Украины является одной из причин полномасштабного вторжения российских войск.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Подобные заявления — это перекладывать ответственность «с больной головы на здоровую», убежден философ, религиовед, профессор университета Лойола-Меримаунт (Лос-Анджелес) Кирилл Говорун.

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В интервью Радио НВ он объяснил, какую роль сыграла церковь в решении российским диктатором Владимиром Путиным полномасштабной войны в Украине.

Кирилл Говорун философ, религиовед, профессор университета Лойола-Меримаунт (Лос-Анджелес)

— Неоднократно мы поднимали тему содействия УПЦ МП российской политике и даже в продвижении войны. В The Washington Post вышел материал колумниста Дэвида Игнатиуса, который считает, что Путин начал войну, в частности, из-за потери религиозного контроля над украинцами. Какова была российская религиозная власть в Украине, как она работала на территории нашего государства и насколько ее деятельность можно считать эффективной?

— В первую очередь, я считаю, что религиозный фактор стал не причиной, а поводом для российской агрессии. Те, кто смотрел выступление Путина перед началом вторжения в Украину, заметили, что он вспомнил как раз вроде бы притеснения, гонения православной церкви Московского патриархата. Но это, конечно, был только повод, причем совершенно искусственный, к созданию которого присоединилась сама УПЦ МП.

С точки зрения российской политики, УПЦ МП — это то, что называется «мягкая сила» России в Украине: там, где другие инструменты не работают, остается церковь. По крайней мере, такую роль играет церковь в представлении кремлевских власть имущих. Украинская православная церковь Московского патриархата приобщилась к формированию такого представления, в частности, решение синода, к сожалению, продолжает эту ложную традицию содействия тем нарративам, которые сейчас циркулируют в РФ, которые оправдывают российскую агрессию против Украины. Конечно, эти нарративы не имеют никакого отношения к реальности — обвинять [пятого] президента [Петра] Порошенко или Вселенский патриархат, или Православную церковь Украины в том, что они стали причиной агрессии России против Украины — это перекладывать с больной головы на здоровую.

— Ситуация в УПЦ МП не однородна, там наметился раскол. Знаем, что некоторые священники подписали заявление о том, чтобы московский патриарх Кирилл был привлечен к ответственности в международном суде. Какую роль может сыграть этот факт?

— С одной стороны, мы видим Православную церковь Украины — автокефальную, которая получила свой Томос в начале 2019 года, как консолидированную силу в Украине. Она действительно растет [благодаря тем] приходам, которые к ней присоединяются.

С другой стороны, мы видим фактически фрагментацию УПЦ МП в Украине — люди и приходы растеряны. Люди массово покидают церковь, а священники не знают, что с этим делать — они находятся буквально между молотом и наковальней. С одной стороны, есть требования людей, чтобы они что-то делали для того, чтобы изменить статус УПЦ МП, а с другой стороны — давление епископов, которые не дают им это сделать даже под страхом запрета. Епископы запрещают священников, которые пытаются, например, переходить в ПЦУ,. Эта разделенность, фрагментация Украинской православной церкви — это, пожалуй, самая большая проблема для этой церкви. Очевидно, что она вряд ли сохранится в тех формах, в которых она существовала до войны, и они сейчас пытаются что-то с этим сделать. Был проведен синод УПЦ МП, на котором было принято решение о проведении консультативного собрания для того, чтобы обсудить этот вопрос. Но это решение выглядит больше как попытка «выпустить пар в свисток» — заговорить на эту тему, не решая проблемы, которая существует глубоко внутри этой структуры.

— Можно ли сказать, что при сохранении позиций УПЦ МП, которые были 20 лет назад, Путин мог бы напрямую влиять на существенную часть украинцев? Например, подстрекать к неповиновению украинским властям, селить в голову какие-то мысли, как проголосовать на тех или иных референдумах?

— Совершенно да. Причем уже после Революции достоинства и даже после Томоса об автокефалии украинской церкви были дополнительные инструменты влияния, информационного прежде всего. Были созданы онлайн-ресурсы, такие как Союз православных журналистов, телеканалы типа Перший Козацький, которые всячески продвигали эти нарративы, меседжи, которые способствовали России, среди верующих УПЦ МП. Среди прочего были месседжи ненависти к Православной церкви Украины, Вселенскому патриархату, непринятия курса украинского государства, иногда даже непринятия государства самого по себе.

Был создан искусственный информационный пузырь, в который фактически поместили всех или значительное количество верующих УПЦ МП.

Поэтому мы видим примеры коллаборационизма со стороны УПЦ МП во время этой войны. В значительной степени он объясняется эффективной информационной политикой, а больше даже существовавшей дезинформацией, которая существовала, проводилась через медийные ресурсы этой церкви. Она, в частности, поддерживалась со стороны Москвы, потому что мы видели: появляется какой-то месседж из Москвы и одновременно он подхватывается этими информационными ресурсами в Украине. То есть, была определенная синхронность, согласованность между сообщениями, информационными импульсами в Москве и в этих контролируемых УПЦ МП информационных структурах.

— Можно ли влияние УПЦ МП как-то сейчас ограничить? Что для этого нужно?

— В первую очередь, все должно происходить по закону — не должно быть волюнтаризма и не должно быть незаконных действий, потому что их всегда можно обжаловать и последствия будут еще хуже, чем то, что эти действия должны были нейтрализовать. Должна быть соответствующая законодательная база. Она уже частично есть, ее нужно просто выполнять.

— Относительно полного запрета УПЦ МП. Этот вопрос подвешен, дискуссионный? Стоит ли сейчас поднимать эту тему во время войны?

— Это вопрос опять же в основном к украинскому законодателю, потому что это не должно быть какое-то волюнтаристское решение, например исполнительной власти, тем более муниципальной власти на местах. Это должна быть государственная политика и законодательная база, иначе мы просто, как Украина, перестаем быть правовым государством, а это наше преимущество перед агрессором — мы все должны делать по закону.

— О верующих давайте поговорим, о тех людях, которые честно искали в УПЦ МП Бога, а не политику. Они стали заложниками этой ситуации. Что им делать, как помочь?

— Верующие информированы и каждый принимает решение для себя. Для верующих очень простой путь: если они не согласны, например, с тем, что говорят их руководители, епископы или священники на приходах, если они не согласны с действиями своего священноначалия, того же патриарха Кирилла или митрополита Онуфрия, они всегда могут проголосовать ногами.

Они могут всегда перейти в другой приход и никаких дополнительных процедур не требуется. Сейчас везде есть приходы Православной церкви Украины и верующие могут очень просто начать ходить в эти приходы.

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