Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

10 апреля, 20:19
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Руслан Кравченко (Фото:Громадське радіо)

Руслан Кравченко (Фото:Громадське радіо)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 апреля, назначил главой Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко.

Указ опубликован на сайте главы государства.

Руслан Кравченко — руководитель Бучанской окружной прокуратуры, участвовал в конкурсе на пост директора НАБУ. Работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса, был прокурором по делу беглого экс-президента Януковича. Удостоен ордена За заслуги III степени и президентской награды За участие в АТО.

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24 января Кабинет министров отправил в отставку тогдашнего главу Киевской ОВА Алексея Кулебу и еще четырех глав областных администраций. Кулебу назначили замглавы Офиса президента.

7 февраля правительство поддержало назначение новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской ОВА.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киевская область Владимир Зеленский Киевская ОГА

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