Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Руслан Кравченко (Фото:Громадське радіо)
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 апреля, назначил главой Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко.
Указ опубликован на сайте главы государства.
Руслан Кравченко — руководитель Бучанской окружной прокуратуры, участвовал в конкурсе на пост директора НАБУ. Работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса, был прокурором по делу беглого экс-президента Януковича. Удостоен ордена За заслуги III степени и президентской награды За участие в АТО.
24 января Кабинет министров отправил в отставку тогдашнего главу Киевской ОВА Алексея Кулебу и еще четырех глав областных администраций. Кулебу назначили замглавы Офиса президента.
7 февраля правительство поддержало назначение новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской ОВА.