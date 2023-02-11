Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией

11 февраля, 22:28
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Дзюбу с должности заместителя командующего Национальной гвардией.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента в субботу, 11 февраля.

Дзюба получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени в 2008 году. В Министерстве внутренних дел занимал должность начальника финансово-экономического управления Главного управления внутренних войск МВД с 2005 года (ныне Нацгвардия), а с 2014 года такой же пост, но уже в Нацгвардии. Руслан Дзюба отвечал в должности за тыл и являлся начальником логистики.

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Кроме того, глава государства еще одним своим указом сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так, президент ввел в СНБО министра внутренних дел Игоря Клименко, а также утвердил главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Клименко назначили исполнять обязанности министра внутренних дел 18 января после гибели бывшего главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах. Ранее он являлся руководителем Нацполиции Украины.

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Малыш временно исполнял обязанности главы Службы безопасности с 18 июля 2022 года после того, как Зеленский устранил с должности Ивана Баканова. До этого он являлся первым заместителем органа.

https://www.youtube.com/embed/FETT-7XPnEA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Нацгвардия Украины Увольнение Владимир Зеленский

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