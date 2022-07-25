В ОП подтвердили, что увольнение Демченко связано с состоянием его здоровья

25 июля, 16:24
Демченко лишился ряда должностей (Фото:СНБО)

Демченко лишился ряда должностей (Фото:СНБО)

Увольнение Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны связано с состоянием его здоровья.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Война мобилизировала не только нашу армию, но и всех нас все государственные органы. Мы сейчас все работаем на грани наших возможностей. Большая физическая и моральная нагрузка. К сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой», — сказал он, пишет Интерфакс-Украина.

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Никифоров подчеркнул, что решение о кадровой смене Демченко было принято исключительно ввиду состояния его здоровья.

«Что касается всего остального, то господин Демченко всю свою профессиональную и дипломатическую карьеру служил верой и правдой Украине. Какие-либо упоминания о каких-либо слухах и сплетнях, безосновательные обвинения здесь неуместны», — резюмировал Никифоров.

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25 июля президент Владимир Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он также лишился должности руководителя комитета по разведке при президенте Украины.

По данным журналистов, это может быть связано с тяжелой болезнью чиновника.

Руслан Демченко занимал должность советника президента Владимира Зеленского с июля 2019 года. 16 июня 2020 года он был назначен первым замсекретаря СНБО.

Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко.

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В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Также Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, когда Кабмин тогдашнего премьера Николая Азарова неожиданно решил отказаться от подписания Соглашения об ассоциации.

По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010 году лоббировал «харьковские соглашения», которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Увольнение Офис президента Украины Сергей Никифоров Руслан Демченко

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