«Нуждается в серьезном лечении». Подоляк объяснил увольнение Демченко из СНБО 25 июля, 17:44 Руслан Демченко (Фото:Oleksandr Prokopenko / Facebook)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал увольнение Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В комментарии НВ Подоляк сказал, что Демченко не сможет продолжать работу по личным причинам, связанным со сложным состоянием здоровья, и нуждается в серьезном лечении.



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«Прекрасно понимаю, что хочется сенсаций. Но в данном случае речь идет о другом. С одной стороны, президент продолжает кардинально менять работу блока безопасности и обороны с учетом вызовов военного времени. Сегодня нужны исключительно быстрые профессиональные решения. Более того, сегодня у нас изнурительный формат войны. Не все менеджеры по разным причинам могут удержать этот темп, ритм, нагрузку. Мы же говорим в случае о крайне тяжелой модерационной работе 24/7», — заявил он.

По словам советника главы ОП, Демченко — профессиональный дипломат, который был госслужащим «в течение практически всего времени нашей независимости», а после начала полномасштабного вторжения России находился на рабочем месте в Киеве.

«Безусловно, смена заместителя секретаря СНБО — это определенное информационное событие. Однако кадровые вопросы в данном случае — абсолютная прерогатива президента, который руководствуется исключительно государственными интересами… Сегодня президент принял определенные кадровые решения, перераспределил обязанности между другими членами команды, оптимизировал работу СНБО под новые вызовы нынешнего формата войны», — добавил Подоляк.

25 июля президент Владимир Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он также лишился должности руководителя комитета по разведке при президенте Украины.

Руслан Демченко занимал должность советника президента Владимира Зеленского с июля 2019 года. 16 июня 2020 года он был назначен первым замсекретаря СНБО.

Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко.

В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Также Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, когда правительство тогдашнего премьера Николая Азарова неожиданно решило отказаться от подписания Соглашения об ассоциации.

По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010 году лоббировал «харьковские соглашения», которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

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