Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого замсекретаря СНБО

25 июля, 12:30
Руслан Демченко (Фото:СНБО)

Руслан Демченко (Фото:СНБО)

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Руслан Демченко занимал должность советника президента Владимира Зеленского с июля 2019 года. 16 июня 2020 года он был назначен первым замсекретаря СНБО.

Видео дня
Читайте также:
Главред Цензор.нет связал провал как минимум семи разведочных операций с назначением «русофила Демченко» в комитет разведки

Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко.

В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Читайте также:
Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО Демченко — Схемы

Также Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, когда Кабмин тогдашнего премьера Николая Азарова неожиданно решил отказаться от подписания Соглашения об ассоциации.

По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010 году лоббировал «харьковские соглашения», которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   СНБО Владимир Зеленский Руслан Демченко

Эксклюзивы НВ

По словам винодела Роберта Гулиева, одна из наиболее сложных задач сегодня — доставить и реализовать продукцию (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Антистресс для тыла /
Винодел Гулиев — об отечественном виноделии и предпочтениях украинцев во время войны. Интервью НВ
25 июля, 09:17
Люди
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

24 июля, 23:20
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Империя Путина идет ко дну. Что происходит?

Москва находится в затруднительном экономическом, демографическом, финансовом и военном положении

24 июля, 22:25
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X