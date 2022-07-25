Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого замсекретаря СНБО 25 июля, 12:30 Руслан Демченко (Фото:СНБО)

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Руслан Демченко занимал должность советника президента Владимира Зеленского с июля 2019 года. 16 июня 2020 года он был назначен первым замсекретаря СНБО.

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Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко.

В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Также Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, когда Кабмин тогдашнего премьера Николая Азарова неожиданно решил отказаться от подписания Соглашения об ассоциации.

По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010 году лоббировал «харьковские соглашения», которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.



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