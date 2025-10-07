Из-за «командировки» в Барселону и Флоренцию. Главу аппарата КГГА отправили под домашний арест и отстранили от должности

Главу аппарата КГГА отправили под домашний арест (Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram)

Главу аппарата Киевской городской государственной администрации во вторник, 7 октября, отстранили от должности и отправили под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram.

В частности, чиновника подозревают в использовании поддельных приглашений для организации своих командировок за границу.

В прокуратуре не указали имени подозреваемого, но на сайте КГГА указано, что эту должность занимает Дмитрий Загуменный.

Срок действия меры пресечения и отстранения от должности установили до 28 ноября 2025 года.

Как добавили в прокуратуре, чиновника подозревают в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок. Речь идет о поездке в Барселону в 2023 году и поездке во Флоренцию в 2024 году.

30 сентября в Офисе генпрокурора сообщали, что Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении руководителю аппарата КГГА в использовании фальшивых документов для организации частных заграничных поездок под видом командировок.

Следствие выяснило, что в ноябре 2023 года чиновник выехал в Барселону якобы для участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo. Командировка длилась с 4 по 12 ноября. Однако правоохранители установили, что официального приглашения от организаторов он не получал, а документ, который стал основанием для поездки, был поддельным.

В сентябре 2024 года руководитель аппарата КГГА снова выехал за границу — на этот раз во Флоренцию, где якобы должен был участвовать в конференции Observatory on Re-Generation. Как выяснило следствие, для организации этой поездки он снова использовал поддельное письмо-приглашение, которого от организаторов не получал.

Ему объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • подделка официальных документов (ч. 3 ст. 358);
  • использование поддельных документов (ч. 4 ст. 358);
  • внесение ложных данных в официальные документы (ч. 1 ст. 366).
