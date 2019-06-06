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Руководитель САП допустил, что Антикоррупционный суд не сможет вовремя начать работу

Сегодня, 08:01
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Руководитель САП допустил, что Антикоррупционный суд не сможет вовремя начать работу - фото

НВ

Холодницкий заявил, Антикоррупционный суд может не начать работу вовремя

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опасается, что Антикоррупционный суд не сможет вовремя начать работу.

В эфире телеканала Прямой он сказал, что «есть вопросы материально-технического характера, которые до сих пор остаются очень открытыми».

«Скажу откровенно… у меня есть опасения, что в силу отсутствия нормального помещения, нормальных средств для существования, этот суд может не начать свою работу вовремя. Учитывая лето, предвыборные гонки, у меня есть такие опасения», — отметил руководитель САП.

По словам Холодницкого, ему важно, чтобы Антикоррупционный суд начал работу 5 сентября, как было задекларировано.

«А я бы хотел, чтобы он быстрее начал работу», — добавил он.

В начале августа был открыт конкурс на должности судей в Верховный и Высший антикоррупционный суды. В Верховном суде — 78 вакансий, в Высшем антикоррупционном суде — 39.

Высший совет правосудия рекомендовал президенту Петру Порошенко назначить 38 из 39 победителей конкурса в Антикоррупционный суд. 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

11 апреля президент Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда.

7 мая собрание судей избрало главой Высшего антикоррупционного суда Елену Танасевич, заместителем главы суда стал Евгений Крук.

Теги:   Антикоррупционный суд САП Назар Холодницкий

Спецтема   Антикоррупционный суд

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