Руководитель САП допустил, что Антикоррупционный суд не сможет вовремя начать работу Сегодня, 08:01 Цей матеріал також доступний українською НВ Холодницкий заявил, Антикоррупционный суд может не начать работу вовремя НВ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опасается, что Антикоррупционный суд не сможет вовремя начать работу.

В эфире телеканала Прямой он сказал, что «есть вопросы материально-технического характера, которые до сих пор остаются очень открытыми».



«Скажу откровенно… у меня есть опасения, что в силу отсутствия нормального помещения, нормальных средств для существования, этот суд может не начать свою работу вовремя. Учитывая лето, предвыборные гонки, у меня есть такие опасения», — отметил руководитель САП.

По словам Холодницкого, ему важно, чтобы Антикоррупционный суд начал работу 5 сентября, как было задекларировано.

«А я бы хотел, чтобы он быстрее начал работу», — добавил он.

В начале августа был открыт конкурс на должности судей в Верховный и Высший антикоррупционный суды. В Верховном суде — 78 вакансий, в Высшем антикоррупционном суде — 39.

Высший совет правосудия рекомендовал президенту Петру Порошенко назначить 38 из 39 победителей конкурса в Антикоррупционный суд. 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

11 апреля президент Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда.

7 мая собрание судей избрало главой Высшего антикоррупционного суда Елену Танасевич, заместителем главы суда стал Евгений Крук.

