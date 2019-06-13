Руководитель операции в Иловайске Хомчак прокомментировал призыв Зеленского наказать виновных в трагедии Сегодня, 11:04 Цей матеріал також доступний українською Генштаб ВСУ Говоря о виновных в трагедии, Хомчак сослался на тайну следствия Генштаб ВСУ

Назначенный президентом Владимиром Зеленским начальником Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, который руководил операцией в Иловайске в 2014 году, заявил, что не может однозначно сказать, что привело к трагедии при выводе войск.

Об этом он рассказал в интервью BBC Украина, комментируя вопрос нынешнего главы государства к своему предшественнику Петру Порошенко во время дебатов 19 апреля, почему за гибель украинских военных во время прорыва из города никого так и не наказали.

«Вы понимаете, у нас однобоко задают этот вопрос: кто должен ответить? Но я бы поставил первый вопрос: какие бы мы сделали выводы из того, что произошло в Иловайске? Сделаны ли правильные выводы из этих событий? Почему так случилось, что до событий в Иловайске сложилась такая обстановка? Хотелось бы услышать четкие ответы на все те вопросы», — заявил Хомчак.

При этом, кто должен дать ответ на вопрос, почему произошла Иловайская трагедия, глава Генштаба не уточнил.

«Сейчас расследуется уголовное дело. За пять лет, прошедших со времени тех событий, я ни разу никому не давал интервью. И поэтому сегодня тоже не буду детализировать этот вопрос по одной причине — все в рамках уголовного дела, которое секретное», — отметил он.