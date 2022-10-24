«Никто ими не манипулирует». Кислица ответил на слова Макрона об РПЦ

24 октября, 21:59
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Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об РПЦ.

Макрон во время визита в Италию призвал РПЦ прекратить поддерживать войну России против Украины и противостоять «манипулированию»: «Мы хорошо знаем, как власть имущие в России сегодня манипулируют православной религией, чтобы оправдать свои действия. Здесь необходимо сопротивление».

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У себя в Twitter Кислица написал, что РПЦ «никто не манипулирует — она является неотъемлемой частью преступного режима».

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После начала полномасштабной войны России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. В частности, в апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал российских солдат и ставил под сомнение независимость Украины.

Когда РПЦ приравняют к исламским террористами – Ирина Богачевская

https://www.youtube.com/embed/8zw4r6HYOTY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Религия РПЦ Военные преступления РФ Сергей Кислица Эммануэль Макрон Война России против Украины

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