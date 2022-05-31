Рада предложила СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ

31 мая, 16:08
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Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада поддержала проект постановления № 7332 о санкциях против руководителей РПЦ, сообщает пресс-служба партии Слуга народа.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Документ поддержали 292 человека. Нардепы предлагают внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложение ввести санкции против:

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  • патриарха Кирилла;
  • руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона;
  • заместителя Иллариона, протоиерея Николая Балашова;
  • митрополита Псковского и Пороховского РПЦ Тихона, которого называют духовником российского диктатора Владимира Путина и человеком, приближенным к российским спецслужбам.
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Инициаторы постановления подчеркнули, что деятельность этих представителей РПЦ угрожает национальным интересам, нацбезопасности в информационной сфере, суверенитету и территориальной целостности Украины. Нардепы предлагают заблокировать их активы; ограничить торговые операции; не допустить вывода капитала за пределы Украины; ограничить или прекратить транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и так далее.

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После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава российской православной церкви и приспешник Путина патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных на войну против Украины.

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Сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции. По состоянию на апрель священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СНБО Верховная Рада РПЦ Патриарх Кирилл Война России против Украины

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