Рада предложила СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ 31 мая, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада поддержала проект постановления № 7332 о санкциях против руководителей РПЦ, сообщает пресс-служба партии Слуга народа.

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Документ поддержали 292 человека. Нардепы предлагают внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложение ввести санкции против:



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патриарха Кирилла;

руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона;

заместителя Иллариона, протоиерея Николая Балашова;

митрополита Псковского и Пороховского РПЦ Тихона, которого называют духовником российского диктатора Владимира Путина и человеком, приближенным к российским спецслужбам.

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Инициаторы постановления подчеркнули, что деятельность этих представителей РПЦ угрожает национальным интересам, нацбезопасности в информационной сфере, суверенитету и территориальной целостности Украины. Нардепы предлагают заблокировать их активы; ограничить торговые операции; не допустить вывода капитала за пределы Украины; ограничить или прекратить транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и так далее.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава российской православной церкви и приспешник Путина патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных на войну против Украины.

Сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции. По состоянию на апрель священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

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