«Они не отличались правосознанием». Как представители УПЦ МП отреагируют на службу митрополита Епифания в Лавре — объясняет религиовед 5 января, 17:06 Эксклюзив NV Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Людмила Филиппович, религиовед, в интервью Радио NV рассказала, как УПЦ МП сама спровоцировала лишение себя возможности проводить службы в Киево-Печерской лавре и как перестала идти в ногу со временем и запросами украинского общества.

— Служба Епифания в Киево-Печерской лавре, что означают эти события для украинской церкви?

— Очень много информации появилось за последние несколько часов, потому что, честно хочу сказать, что даже ПЦУ и ее верующие приятно удивлены принятым решением, которое исходит, как я знаю, из Офиса президента. А озвучило это решение своим распоряжением Министерство культуры. Я самого решения не видела, поэтому мне трудно прокомментировать официальный документ, но знаю, насколько положительно отреагировала одна часть украинского общества, давно выступавшая за необходимость освобождения Лавры от, как они говорили, московской церкви.

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И насколько негативно отреагировала другая часть общества, в частности, УПЦ [МП], поскольку она считает, что таким образом запрещают веру в Украине, уничтожают церковь, их церковь, разумеется. Я очень надеюсь, что богослужение, которое запланировано на 7-е число, пройдет в мирной атмосфере, что условия войны, возможно, все-таки просветлят разум всем участникам этого важного события. В частности, я имею в виду праздник Рождества Христова.

А зная, что Лавра — это не только памятник архитектуры, памятник нашей религиозной истории, духовности, не только церкви, которая в свое время заключила соглашение об аренде этих помещений, но и всего украинского народа. Я думаю, это решение абсолютно оправдано. Тем более я прочла аргументы, которые приводились сторонниками проведения в Лавре богослужений с участием и под руководством митрополита Епифания, когда посчитали количество лет, которые Лавра принадлежала Константинопольскому патриархату, и сколько лет она принадлежала Московскому патриархату.

И мы видим, что в исторической перспективе она в пределах Константинопольского патриархата была вдвое дольше Московского. Можно сказать, что такие исторические аргументы нас сегодня не очень убеждают, потому что мы живем в этом времени, а в это время происходят головокружительные события, на которые не могло не отреагировать государство.

Эту церковь уже давно предупреждали о том, что занятая ею позиция не вполне отвечает стратегическим целям и тактическим действиям государства. Вот наконец это время пришло, когда 25 числа церковь узнала, хотя я понимаю, что она и раньше была готова узнать о том, что срок аренды истекает и нужно совершать какие-то действия: или продлевать этот срок аренды, или не продлевать. Одним словом, есть новая реальность, в которой нам всем надо жить.

Она, возможно, несколько неожиданна, но еще раз говорю: очень хочется, чтобы в этой ситуации, когда православный люд разделен на тех, кто радостно приветствует это событие, и на тех, кто не очень радостно приветствует это событие, попытаться все-таки договориться между собой и понять, что вы не являетесь одно-собственниками Лавры, что это принадлежит всему украинскому народу. И подумать, каким образом, каким путем обеспечить права всего украинского народа на духовное, историческое, культурное свое наследие.

— Вы говорите, что, может быть, есть и угроза того, что это пройдет не мирно. А в чем дело? Речь идет о каких-либо действиях со стороны УПЦ МП?

— Они никогда не отличались высоким уровнем правосознания. Вспомним выполнение ими же закона, принятого еще в 2018 году, 2662, когда их призвали изменить свое название в соответствии с реальностью, которая в то время сложилась. Я думаю, сейчас они тоже не согласятся с распоряжением Министерства культуры и с решением, так понимаю, что это решение самого президента, и будут отстаивать, как они считают, свои попранные права.

Причем там, без сомнения, есть та зацепка, когда их заранее за месяц не предупредили об окончании срока аренды, то, наверное, было сделано, скажем правду, сознательно с тем, чтобы было к чему зацепиться в судебном иске. А эти судебные иски, без сомнения, будут, надо готовиться к этим процессам, разобраться, нарушило ли государство, или не нарушило, в какой мере нарушило свое же соглашение.

Но думаю, я еще раз хочу подчеркнуть, что наступает новая эпоха, новая действительность. И если вам этого не видно из-за стен того монастыря, в котором вы пребываете, то нужно было уже давно выйти на свет и посмотреть, что ситуация принципиально меняется.

К примеру, я очень активно общаюсь с воинами на фронте, с нашими капелланами, поверьте мне, они настроены настолько радикально и настолько конструктивно, что хочу еще раз сказать: церкви надо задуматься. А опасность сопротивления есть, потому что на территории Лавры 220 монахов.

Представьте себе, я не знаю, в военных измерениях это батальон, два батальона или сколько их, там есть, и понятное дело, что могут всяко противостоять. Они не запретят, но будут мешать проведению этого действа. Многое будет зависеть от количества тех людей, которые придут на это богослужение, верующих ПЦУ или симпатиков этой церкви, потому что наше общество не сплошь религиозно.

Но решение о хотя бы поочередном использовании этих святынь, я думаю, сегодня поддерживает подавляющее большинство украинского общества. Если бы вы сейчас опросили, разнообразные социологические службы, что думают по этому поводу, думаю, что тех, кто поддерживает решение правительства, было бы большинство. Два дня осталось, посмотрим. Не хотелось бы, чтобы такой светлый праздник, как Рождество Христово, был омрачен событиями противостояния, доказывания правоты или неправоты друг друга с помощью оружия или криков, толпы.

Потому что праздник для всех праздник и нужно вспомнить, к чему призывал Иисус Христос. А он призывал к миротворению. Вот давайте посмотрим, какая сторона будет готова миротворить в стране, которая воюет с таким ожесточенным врагом, как Россия.

— Как вы считаете, это будет разовая акция или все же это свидетельствует о том, что ПЦУ «заходит в Лавру»?

— Еще раз говорю, я не видела документа, но по информации, которую я получила, это разовая акция. Что значит «заходит в Лавру»? Решением правительства им было передано в служение один храм и принято решение о создании на территории Лавры мужского монастыря во главе с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Но ведь вы понимаете, что создание монастыря — это очень длительный процесс, от того, что нужно кооптировать насельников этого монастыря, то есть найти монахов, которые согласятся там жить, создать им условия, в которых можно это совершать, подготовить церковь, где будет совершаться богослужение.

Это ведь даже не так, как заехать семьей в новую квартиру, которую тебе выдали, нужно время для обустройства. Создана комиссия, которая будет решать будущую судьбу названных вами двух церквей в Верхней лавре (Успенский собор и Трапезный собор), с тем чтобы все же не довести ситуацию до конфликта и до физического противостояния представителей двух церквей.

Не знаю, насколько это разрешение служить богослужение на Рождество Христово примирит эти стороны, но этот факт говорит о том, что государство начало выравниваться в своем отношении к разным религиозным организациям.

У нас в законе написано, что все равны перед законом, но мы знаем, что равны-то равны, но были равнее. И долгое время на этот статус самой равной претендовала именно Украинская православная церковь. Здесь и традиция сыграла свою роль, и политическая поддержка со стороны лидеров государства, которые приходили к власти в определенные исторические периоды. И плюс вспомним финансовые вливания, которые делались со стороны известных олигархов, фактически содерживавших эту церковь.

Ибо вы понимаете, на эти небольшие благотворительные взносы, которые делаются православными христианами, верующими, приходящими на богослужение, удерживать такую махину невозможно. А сегодня ситуация немного изменилась, и хоть по старинке они деньги еще считают в тазиках, все-таки, наверное, возможности у тех спонсоров, которые были, несколько ограничены, потому что на них и санкции наложили, и уже не такой бизнес в Украине с войной.

То есть церкви нужно думать, как обеспечить свое существование, а это огромная махина, у которой куча разнообразных функций, которые нужно выполнять. Это же не только связано с тем, что нужно производить свечи и не только с тем, чтобы кормить монахов и сотрудников митрополии. Но и многие другие задачи: просветительские, издательские, паломнические. Это все требует огромных средств, которых на сегодняшний день явно не хватает.

— У УПЦ МП же еще останутся другие помещения, как тогда будут уживаться две церкви в одной Лавре?

— Они территориально все-таки находятся на определенном расстоянии, подразумевается Верхняя лавра и Нижняя лавра. И хотя они соединены инфраструктурой, дорогами, по которым можно попасть или туда, или туда. А как, например, в Иерусалиме уживаются мусульмане, иудеи и христиане. Значит, нужно учиться на территории одной памятки, на территории одного монастыря со-жить, сосуществовать. Меня удивляет ситуация, когда сегодня на карту поставлены корпоративные интересы, не интересы украинского народа, не интересы выживания Украины, будущего этого государства.

А вот чтобы себе прихватить, за собой оставить все эти ценности, чтобы никто ничего не отобрал. Так куда же перенесутся эти храмы, они все равно останутся на нашей украинской территории и будут служить будущему украинскому объединенному народу. Так сейчас нужно работать не на то, чтобы отхватывать самый вкусный кусочек пирожка, а на то, чтобы собрать всю семью за столом, тем более накануне такого большого праздника, как Рождество Христово.

А в головах у многих все еще такое сепаратное настроение присутствует, сепаратные представления, еще раз, корпоративные, узко-корпоративные представления. Если вы считаете себя лучшими, самыми прекрасными, единственными, истинными; несущими свет веры Христовой всем народам, украинскому в частности, то в этом плюралистическом, религиозно-плюралистическом, мировоззренчески-плюралистическом мире таким людям и структурам просто не выжить.

Другие условия, надо смотреть на исторические часы времени и сверять свои представления с тем, что показывают эти часы. А сейчас в наших интересах, когда наша безопасность подвержена таким сильным атакам, как сейчас думать о своих узких интересах?

Здесь, вы совершенно правы, возникает колоссальный вызов для Украины, в частности, это касается проблем свободы совести. И об этом я хочу сказать, что в свое время европейское сообщество подумало над тем, как соединить религиозную свободу и вопросы безопасности. И мне вспоминается документ, вышедший еще в 2019 году, он был в кулуарах ОБСЕ написан и очень серьезно проконсультирован с разными государственными должностными лицами, организациями гражданского общества, религиозными общинами.

И были даны соответствующие рекомендации, как в современных условиях религиозной свободы, если возникают такие сложные ситуации, как сейчас в Украине, в частности, когда одна церковь считает, что начались гонения на нее, преследование ими дискриминация. Хотя я думаю, что их преследуют не за религиозные убеждения, а за их политическую позицию. Никто не предъявляет им претензии как митрополиту, архиепископу или монаху. Им предъявляют претензии как гражданам Украины, а вот как граждане Украины они оказались совершенно не готовы жить в ногу с подавляющим большинством граждан.

И этот документ очень интересен тем, что он изложил эти принципы, призванные помочь европейским государствам осуществить определенные меры и законы, направленные на обеспечение свободы религии, убеждений, но в условиях таких вызовов, связанных с опасностью. И я думаю, что если бы церкви хорошо изучили эти принципы своего времени, то сейчас бы не возникало таких истерических действий, запросов, комментариев, поведения, что нас здесь преследуют и уже все, конец религиозной свободе.

— Хочу еще спросить вас относительно узкокорпоративных представлений, о которых вы говорили. Журналист Европейской правды Юрий Панченко заметил интересную вещь и обратил на нее внимание: на одной из фресок, расположенной в Успенском соборе Лавры, изображены Онуфрий и митрополит Павел, настоятель Лавры. Скажите, как эта практика распространена, что при живых настоятелях, митрополитах они сразу рисуют себя на храмах?

— Это православная традиция и вообще христианская традиция. Мы бы сейчас не имели, наверное, представления, каким был тот же митрополит Петр Могила, если бы он не был изображен на стенах соборов, которые он строил. И благодаря этому мы исторически можем воспроизвести лица наших духовников, которых мы знаем из истории.

— Это был XVIII век, а у нас уже XXI сейчас.

— Я в очень многих храмах видела изображения так называемых титоров и наместников тех или иных соборов. Таким образом человек действительно хочет себя увековечить во все века. Просто сейчас это выглядит немного бесстыдно, так можно сказать. И учитывая то, что все-таки это памятка мирового значения, имею в виду Успенский собор, и хоть он восстановлен и отстроен заново. Вот вам ответ на вопрос, как видит себя наместник этой Лавры в истории христианской церкви, в частности, в истории православия в Украине.

Вот у него особый статус, всем нельзя, а ему обязательно нужно находиться на стене в виде иконы. Тем самым предваряя сам факт будущего, возможно, внесение себя в сонм святых православия для Украины. Я думаю, что наместник Лавры ошибся, вряд ли он попадет в этот список святых, потому что для этого нужно совершить особые действия, быть ориентированным в типично христианский, классически христианский дух.

А мы, следя за наместником Павлом Лебедем, очень часто сомневаемся, христианин ли в нем живет. Как нарисовали, так и зарисуют, я так понимаю, потому что это же не освящено, это еще не считается таким сакральным. Это предложение, которое эта церковь дала украинскому обществу. Думаю, украинское общество не примет его и отреагирует соответствующим образом.