Рождение Химеры. Тимошенко объявила утопический курс и отправилась в поход за кресло президента

15 июня в столичном выставочном центре Киев­ЭкспоПлаза Юлия Тимошенко презентовала свою предвыборную программу Новый курс. Леди Ю не просто так провела масштабную подготовку к презентации "курса", пишет журнал Новое Время. История показывает, что подобные мегапроекты экс-узница Харьковской колонии являет миру лишь тогда, когда решает: все, пора стартовать.

Сегодня Тимошенко самый рейтинговый кандидат в президенты в стране. А еще - политический старожил, который уже несколько раз в своей карьере нацеливался на главное кресло страны. Не получалось.

И то, что Тимошенко вышла на эту гонку первой, политологи назвали ее небольшой победой.

В ходе презентации новой программы Тимошенко не критиковала президента Петра Порошенко, а попыталась показать себя политиком-визионером.

В штабе Батькивщины НВ пояснили: они решили нарастить рейтинг лидера партии за счет среднего класса - жителей больших городов, которых сложно купить примитивными популистскими обещаниями.

И все же оставлять свою прежнюю риторику Тимошенко не собирается. Один из политтехнологов, работающий над электоральной стратегией политика, заявил НВ на условиях анонимности: "Популизм - это ключ, который открывает систему".

Взяла курс

Идеи, высказанные бывшей узницей в ходе презентации Нового курса, были удивительны.

Оказалось, что Тимошенко собирается создать Всеукраинские ассоциации - отраслевые образования с правом законодательной инициативы и правом предлагать кадровые решения правительству. Кроме того, у них будет "вето внимания" — возможность приостановить любые решения Верховной рады или Кабмина до дальнейшей общественной дискуссии.

Популизм - это ключ, который открывает систему

Еще Тимошенко помышляет о Национальной ассамблее самоуправления, по сути - верхней палате парламента. На одну треть ассамблея, по ее мнению, будет состоять из глав Всеукраинских ассоциаций. И на две трети - из тех, кого лидер Батькивщины назвала “моральными и духовными лидерами нации”. Их будут выбирать на референдуме.

Ассамблея, по версии оратора, сможет назначать генпрокурора и главу Антимонопольного комитета, ветировать все решения Рады и Кабмина, созывать референдумы и объявлять внеочередные парламентские выборы.

Презентуя свой курс, Тимошенко озвучила длинный перечень радикальных политических реформ /Фото Натальи Кравчук / НВ

Один из политтехнологов Батькивщины, который работал над Новым курсом, на вопрос журналиста НВ о Нацассамблее откровенно рассмеялся: мол, "в программе есть перегибы".

А Тимошенко продолжала удивлять. "Можем ли мы полагаться на одного человека, чтобы он принимал все решения, касающиеся страны?" - спросила она аудиторию. И тут же объявила: в случае ее победы на президентских выборах страну ждет парламентская республика, в которой пост главы государства будет устранен, а премьер-министр станет канцлером.

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"Идея канцлерской парламентской республики - хитрая игра, - комментирует идею Тимошенко политолог Владимир Фесенко. - Юля показывает, что не цепляется за власть и в случае чего пойдет в канцлеры".

Вся озвученная политическая реформа возможна через принятие "нового общественного договора", уточнила Тимошенко. То есть она готова принимать новую Конституцию.

"Сложно сказать, верит ли сама Тимошенко в то, что говорит", - размышляет политический аналитик Анатолий Октисюк

"Сложно сказать, верит ли сама Тимошенко в то, что говорит", - размышляет Анатолий Октисюк, политический аналитик Дома демократии. Он считает заявления экс-узницы попыткой бороться за средний класс и либеральный сегмент избирателей. Но ее тезисы, говорит эксперт, явно непонятны избирателям в селах и маленьких городах.

При этом Тимошенко практически не говорила об экономике, пообещав отдельный форум на эту тему в августе или сентябре. Экономическую программу лидера Батькивщины готовит экс-министр экономики и бывшей депутат Сергей Терехин.

О борьбе с коррупцией и поиске решения военного конфликта на Донбассе Леди Ю почти ничего не сказала. Промолчала и о Крыме.

НВ спросил Григория Немырю, одного из ближайших соратников экс-узницы, почему та опустила обе темы. "Если бы Юлия Владимировна сегодня предложила простые рецепты во внешней политике, вы бы первые обвинили ее в популизме", - ответил Немыря.

Курсовые риски

"Тимошенко имеет негативный опыт, когда в 2010 году для победы над Виктором Януковичем ей не хватило 3,5%", - говорит Сергей Гайдай, управляющий партнер в социально-инжиниринговом проекте Гайдай.Ком. Эти проценты можно было бы привлечь за счет креативного сегмента - среднего класса из городов-миллионников. Но тогда Леди Ю заигралась в социализм. А вот теперь, говорит эксперт, взялась восполнять давний пробел.

Действительно, у Тимошенко сейчас порядка 12–13% поддержки (по разным опросам) и отрыв примерно в 4% от преследователей. То есть ее нынешнее лидерство весьма относительно.

Во втором туре "автору" Нового курса придется туго: ее антирейтинг, по данным КМИС, составляет солидные 41,6%

Скорее всего, по словам Фесенко, босс Батькивщины победит в первом туре, но ей не хватит поддержки для того, чтобы миновать тур второй. А вот там уже "автору" Нового курса придется туго: ее антирейтинг, по данным КМИС, составляет солидные 41,6% (доля респондентов, которые ей абсолютно не доверяют). Правда, у Порошенко этот показатель еще хуже (49,7%). Но вот результат Анатолия Гриценко - 25,2% - заметно лучше.

В БПП комментировать программу Тимошенко не захотели. Отказался от общения на тему "Леди Ю и ее курс" и Гриценко. А ведь именно у него, а также у Самопомощи Тимошенко пытается забрать голоса своей новой программой, говорят политологи.

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С точки зрения электоральной стратегии, по мнению ряда политологов, Новый курс несет для Тимошенко больше рисков, нежели выгод. Ведь рассуждая о преимуществах парламентской формы правления, она рискует растерять накопленный годами электорат. А тот ждет ее президентства как ключа к низким коммунальным тарифам, высоким зарплатам и стабильному курсу гривни.

Средний же класс не станет поддерживать экс-узницу лишь после одного форума. "Если ты последние 3–4 года рассказываешь про тарифы на коммуналку, девальвацию и землю (как главный актив Украины), то сходу превратиться в философа с глобальным взглядом на мир очень сложно, - замечает Елена Шкарпова, руководитель проекта VoxCheck. - Спичрайтерам Тимошенко это сделать не удалось".

На пятый день после форума Леди Ю не выдержала и заявила прямо, что готова стать президентом. Последним в Украине.

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История обещаний

Программы, с которыми в разные годы Юлия Тимошенко пыталась достучаться до электората

Навстречу людям

Программа правительства Юлии Тимошенко в 2005 году

Впервые став премьер-министром при президенте Викторе Ющенко, Тимошенко тут же пообещала в корне изменить систему “неравенства и бесправия” в стране. Она заверила, что увеличит зарплаты и пенсии, победит бедность, коррупцию и преступность, а также обеспечит социальным жильем всех, кто в этом нуждается.

В списке добрых дел, которым Тимошенко намеревалась посвятить себя, оказалась вера, семейные ценности, духовность, справедливость, гармония, жизнь, безопасность и мир.

Украинский прорыв

Избирательная программа БЮТ на досрочных парламентских выборах 2007 года, а затем программа правительства Тимошенко в 2008 году

На этот раз программа Тимошенко была весьма лаконичной и состояла всего из 12 пунктов. Первым делом она пообещала, что украинцы сами будут писать Конституцию. Помимо этого, она взялась “с нуля создать систему настоящего правосудия”, запустить общественное телевидение и радиовещание, побороть коррупцию, простимулировать демографический прорыв, построить новые нефте- и газопроводы и навести порядок на железной дороге.

Обещала Тимошенко также снизить зависимость от импортных энергоносителей, привлечь инвесторов, поддержать сельское хозяйство и обеспечить дешевую ипотеку.

Украина победит. Украина - это ты

Избирательная программа Юлии Тимошенко на президентских выборах 2010 года

Накануне схватки с Виктором Януковичем своими врагами Тимошенко объявила олигархов. Она назвала их раковой опухолью Украины, несовместимой с демократией, и пообещала “восстановить справедливость”.

Леди Ю выразила решимость обложить богатых налогами на роскошь, а остальным украинцам, напротив, пообещала “бонусы” - пенсии не менее 60% от средней зарплаты, дополнительные соцвыплаты и ипотеку под 2–4% годовых на 10–30 лет.

Программа также предусматривала новые полномочия для избирателей: выбирать и отзывать судей, голосовать по открытым избирательным спискам, решать вопросы на всеукраинских и местных референдумах.

Украина третьего тысячелетия

Проект взаимодействия с гражданами, октябрь 2010 года

На президентских выборах 2010 года Юлию Тимошенко обошел Виктор Янукович, а сама Тимошенко продолжила работать в оппозиции. Результатом стал очередной громкий проект для избирателей - интернет-сайт с законопроектами по ключевым вопросам жизни страны, в том числе предусматривающими и внесение изменений в Конституцию.

Тимошенко презентует проект Украина третьего тысячелетия / Скриншот видео

На ярком съезде Тимошенко призвала всех неравнодушных граждан направлять свои правки и предложения по документам. “Мы подарим вместе с вами и вместе со всем народом Украины тот пакет ключевых, важных законопроектов, который и даст нам страну третьего тысячелетия”, - заявила тогда лидер Батькивщины. Особого шума проект наделать не успел. Через два месяца за Тимошенко взялась Генпрокуратура, и уже в 2011 году она оказалась на скамье подсудимых сразу по нескольким уголовным делам, затем попала за решетку.

Бабетта идет на войну

Избирательная программа Юлии Тимошенко на досрочных президентских выборах 2014 года

Вскоре после освобождения из Качановской колонии по итогам Евромайдана Тимошенко объявила, что примет участие в грядущих президентских выборах. На сей раз обошлась без громких слов. На сайте Центризбиркома ее программа значится под скромным названием "Избирательная программа кандидата на пост президента Украины".

Обещания Тимошенко мало отличались от идей других кандидатов: усилить обороноспособность страны, улучшить обеспечение военных, подписать соглашение об ассоциации с ЕС, вернуть аннексированный Крым, провести люстрацию, ликвидировать коррупцию, создать честные суды, развивать бизнес.

В итоге впервые в своей карьере Тимошенко не просто проиграла, а проиграла разгромно. Разница с победителем - Петром Порошенко - составила более 40%. Единственное, чем запомнилась президентская кампания Тимошенко в 2014 году, - новая прическа, с которой она явилась на дебаты за два дня до выборов: собранные волосы лидера Батькивщины напомнили имидж Бриджит Бардо в фильме Бабетта идет на войну.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №23 от 21 июня 2018 года.