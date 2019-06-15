Розенблат заявил, что выиграл суд в «янтарном деле» и готовит иск к НАБУ на 100 млн грн Вчера, 21:00 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба БПП Народный депутат Борислав Розенблат пресс-служба БПП

Народный депутат Борислав Розенблат заявил, что Шестой Административный апелляционный суд Киева признал действия детективов НАБУ и Генпрокуратуры в отношении него незаконными, пишет Житомир.инфо.

«Все это было прямое преследование моей политической деятельности. Я об этом заявлял с первого дня, как только это произошло. Я говорил, что это провокация, что те преступления, записи — это все были манипуляции», — заявил он.

Розенблат добавил, что готовит иск против НАБУ на возмещение морального и материального ущерба в размере 100 млн грн, которые в случае получения обещает перечислить на благоустройство Житомира.

«Эти убытки я выношу в размере 100 млн грн. Не удивляйтесь такой большой сумме, мы все посчитали: как они постоянно упоминали моё имя, как они уничтожали мою политическую репутацию, деятельность, мою жизнь. Но для меня не главное деньги, а главное моё чистое имя, эти деньги я переведу, если суд примет законное решение, на управление капитального строительства г. Житомира. Чтобы в нашем городе сделать дороги и все те меры, в которых сегодня так нуждается наш город Житомир», — отметил он.

В мае Розенблат подал иск в суд против действующего президента Украины Петра Порошенко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Напомним, что 19 октября 2017 нардепа Борислава Розенблата задержали в аэропорту Киев прямо в самолете. Нардеп собирался покинуть Украину на авиарейсе Киев — Кельн. При себе у него были, по версии следователей, золото и бриллианты, по версии депутата — бижутерия.

Сам Розенблат назвал свое задержание в аэропорту незаконным.

Народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова подозревают в коррупции. Антикоррупционные органы считают, что они брали взятки за принятие заказанных законов о легализации добычи янтаря.

По данным следствия, доверенные лица нардепов получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. для беспрепятственного принятия решений в пользу иностранной компании.