Ждали реакции от Татарова. NV узнал подробности встречи Владимира Зеленского с предпринимателями на Банковой 8 августа, 17:38 Татаров отмолчался на встрече о перманентом давлении силовиков на бизнес (Фото:slidstvo.info)

Олег Татаров, заместитель главы Офиса президента, как профильный топ-чиновник молча провел встречу, на которой бизнесмены жаловались главе государства на системное давление от правоохранительных органов.

Об этом говорится в статье Тройки Шурмы и записной книжки Татарова. Что пошло не так с обещанием Зеленского защитить бизнес от давления силовиков — разбор NV



Владимир Зеленский откликнулся на обращение представителей бизнеса поговорить о злоупотреблениях силовиков в отношении украинских предпринимателей во время войны.

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Встреча состоялась 29-го июня в широком кругу — при участии президента, премьера, заместителей ОП и более 30 представителей сообщества предпринимателей из Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты, Федерации работодателей, Союза украинских предпринимателей и Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО.

Татаров, как заместитель ОП по взаимодействию с правоохранителями оказался в кругу топ-представителей власти, которые выслушивали множественные жалобы бизнес-сообщества.

Несмотря на то, что для Татарова взаимодействие с правоохранителями по должностным обязанностям является главным направлением работы, чиновник никак не участвовал в обсуждении сложной повестки, рассказали NV сразу несколько участников встречи.

Добавив, что именно от Татарова представители бизнеса ожидали услышать заверения, что правоохранители не будут использовать рейдерские методы. «Люди на него [Татарова] часто поглядывали в течение встречи. Ждали, что он хотя бы что-то прокомментирует, но — нет. Он только сидел и что-то молча записывал», — пояснил в беседе с NV один из бизнесменов.



Кроме того, по итогам мероприятия президент избрал Ростислава Шурму, заместителя главы ОП по экономическим вопросам координатором диалога с бизнесом. «Зеленский вслух размышлял, кому же поручить эту [коммуникационную] платформу [c бизнесом]. Сначала думал назначить [вице-премьера Юлию] Свириденко, но потом остановился на Шурме, — рассказал этот собеседник NV. — Наверное, потому что Шурме ближе ходить к Татарову».