«Коррупция — наша ментальная проблема». Заместитель главы ОП Шурма — о «заказухе» Bihus.Info против себя и средствах на восстановление 7 сентября, 10:36 NV Премиум Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма (Фото:Офис президента Украины)

В середине августа имя заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы часто появлялось в заголовках украинских медиа вместе со скандальной историей.

Журналисты Bihus.Info провели расследование и сообщили, что государство платило солнечным станциям брата Ростислава Шурмы за электроэнергию в оккупации.

Почему эта история — «заказуха», как считает чиновник, что происходит в Украине с коррупцией и как привлечь средства на восстановление, Шурма рассказал главе Офиса трансформации Максиму Бахматову, авторская программа которого выходит в эфире Radio NV.

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— Чем вы занимаетесь в Офисе Президента? Какие ваши цели? И что будет происходить с восстановлением?

— Зона моей ответственности в Офисе Президента — это экономика, финансы, энергетика, бизнес, промышленность, экология, сельское хозяйство. И, безусловно, если мы говорим о восстановлении, то создание условий для высокой деловой активности, для физического восстановления во всех этих секторах нашей экономики.

— Один из самых больших друзей Украины, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поставки вооружения Украине Западом тормозит коррупция в Украине. Вероятнее всего, это самая большая проблема Украины и для бизнеса, правильно? Как мы сможем это преодолеть быстро, если сможем?

— Это чрезвычайно сложный вопрос, чрезвычайно болезненный для нашего общества.

Я бы, наверное, начал с того, что проблема коррупции не является только проблемой в отдельных ступенях власти. Это большая ментальная проблема, которая существует в нашем обществе, к сожалению, на протяжении уже более 30 лет. Так или иначе, к сожалению, абсолютное большинство граждан Украины тем или иным образом и сталкиваются, и провоцируют коррупцию.

Поэтому я считаю, что самый важный шаг для системного преодоления коррупции — чтобы каждый гражданин сказал не просто «я не буду брать взятки», а «я не буду давать взятки» и «я не буду искать, каким образом получить преимущества по сравнению с другими гражданами Украины».

Я недавно общался с президентом Эстонии, которая мне сказала: «Вы знаете, что мы почувствовали, что нас негативно поразило от ваших переселенцев? Есть очень большое количество положительных факторов, а что негативно поразило? Это то, что мы для переселенцев пытаемся выстроить систему. Понятно, что какую-то услугу иногда надо подождать — несколько дней, иногда неделю, иногда две недели, но они точно получат ту или иную гуманитарную или социальную услугу, мы все для них сделаем. И очень большое количество граждан Украины, к сожалению, начали искать пути, как получить личную преференцию, предлагая ту или иную выгоду в Эстонии». И это на самом деле было очень неприятно слышать.

Поэтому, когда мы говорим о коррупции, то каждый из нас — не важно, чиновник, бизнесмен, врач, рядовой гражданин Украины — должен начать с себя.

А теперь относительно власти. Это тотальная, принципиальная борьба с коррупцией, без всяких исключений. Через антикоррупционные органы, через неотвратимость наказания, через яркие конкретные кейсы.

Давайте возьмем один из громких кейсов.