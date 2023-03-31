Рашистов ждет новый Нюрнберг — Зеленский 31 марта, 23:41 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Страну-агрессора Россию ждет новый Нюрнбергский трибунал за военные преступления в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 31 марта.

Глава государства рассказал, что в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов состоялась вторая конференция United for Justice и первый Бучанский саммит, в котором приняли участие представители почти 50 стран.



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«Все это — чтобы ускорить, сделать более энергичной глобальную работу ради трибунала по агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что справедливость для Украины будет восстановлена и «будет новый Нюрнберг по рашистам».

Участники Бучанского саммита 31 марта подписали Бучанскую декларацию, в которой поддержали привлечение к ответственности виновных в тяжелейших российских преступлениях в Украине.

Войска РФ зашли в Бучу в первые дни полномасштабной войны против Украины. После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Только в Бучанском районе Киевской области оккупанты совершили более 9 тысяч военных преступлений и убили более 1400 мирных жителей, из которых 637 — в Буче.