«Мы уже не нация жертв, а нация смельчаков». Как изменилось восприятие Украины иностранцами за время полномасштабной войны — интервью NV 10 февраля, 20:25 Эксклюзив NV Глобальный Юг, Юго-Восточная Азия — это регионы, где Россия уже долгие годы ведет интенсивную пропагандистскую работу, пора Украине это менять, объясняет заместитель гендиректора Украинского института Алим Алиев. (Фото:DR)

Об «Украине-сателлите», Малевиче, «великой русской культуре», «Путине-мачо» и других российских нарративах, которые на международном уровне пытается уничтожать Украинский институт, NV поговорил с заместителем его гендиректора Алимом Алиевым.

Начиная с 2017 года продвижением Украины за границей занимается Украинский институт — государственная структура, созданная при МИД. Во время большой войны ее работа стала критически важной для поддержки страны на международных политических и экономических платформах и внутри других государств. Институт представляет иностранцам украинскую культуру, а также борется с клише «Украина — это сателлит России». Причем делает это даже в достаточно отдаленных странах.

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О культурной дипломатии, восприятии Украины и российском влиянии в Юго-Восточной Азии NV поговорил с Алимом Алиевым, заместителем гендиректора Украинского института, который сейчас находится в Индонезии.

В чем главная задача культурной дипломатии во время войны?

Сегодня культурная дипломатия — это об усилении субъектности Украины в мире. И одно из направлений, которым мы занимаемся в Украинском институте — деколонизационное, я называю его необходимостью возвращать себе свои имена. Долгое время об украинской культуре и истории говорили другие и говорили с противоположной перспективы. Большая часть культурного достояния Украины была присвоена Россией. Сейчас, когда мы ведем антиколонизационную войну, мы видим, что Россия оставляет нам немного выбора: или уничтожить нас или колонизировать вновь. Мы можем увидеть, что многие украинские культурные деятели, такие как Казимир Малевич, Соня Делоне были трактованы как русские художники. Сегодня мы делаем так, чтобы наш голос был услышан и действительно возвращаем себе имена, которых нас лишили.

Кроме того, мы призываем страны мира, где работаем, не сотрудничать с русскими культурными институтами во время войны. Российская имперская культура продвигает себя под брендом " великая русская культура" и мы стараемся объяснить нашим партнерам пренебрежение и исключительность этого культурного концепта. Ведь если есть «великая культура России», то все остальные — французская, британская, итальянская, украинская, — они малы? Ведь никто не говорит " большая французская культура" или " большая немецкая культура", открывая ее миру. Это превосходство и сегодня Россия распространяет не только на Украину, где ведет войну, но и на весь мир.

Каждая нация обладает понятным эгоизмом, считает, что то, что она сама знает о себе, о ней знают и другие народы. Украинский институт работает с восприятием Украины за границей, начиная с 2017 года: какие восприятия и оценки Украины поразили вас больше всего?

Работу в каждой стране мы начинаем с исследования того, что и как в этой стране знают об Украине и украинцах. Если даже привести пример Франции, то там об Украине знали достаточно поверхностно до начала большой войны. Ключевые культурные феномены Украины во Франции трактовались как русские. А сама Украина — как сателлит России, не имеющий своей аутентичной литературы, музыки, культуры в целом. Так же присутствовало представление об Украине как о failed state, а также о жертве. В восприятии людей в Европе мы долго были жертвами коррупции, техногенных катастроф, таких как Чернобыль, геноцидов, если говорить о Голодоморе. Но за время масштабной войны это восприятие изменилось. Сегодня мы уже не нация жертв, а нация смельчаков. Да, мы много говорим об оккупации, о разрушениях, о потерянных человеческих жизнях. Но истории, которые мы продвигаем, это истории необычных смелых шагов, которые делают обычные украинцы. И это очень важные истории, где человек восстает против великого зла — их давно не было в опыте европейцев, они становятся важными. Один из таких наших проектов — люди культуры на войне. Он о тех, кто вчера был художником, писателем или музыкантом, а сегодня защищает страну.

Большая война и стойкость украинцев создали определенную моду на Украину. Сейчас, кажется, можно позвонить любой мировой звезде и попросить поддержать Украину и мало кто откажет. Как это можно и нужно использовать ?

Мы нацелены на то, чтобы не делать одноразовые яркие проекты: для Украинского института важно восстанавливать устойчивые партнерства с местными художниками и академическими кругами, чтобы это били проекты на 3, 5, 10 лет. Только тогда происходит изменение восприятия твоей страны в другой стране. Презентация Щедрика в Карнеги-холле, которую вели режиссер Мартин Скорсезе и актриса Вера Фрамига, была именно таким событием. С одной стороны, это возвращение имен, потому что в США почти никто не знал, что Carol of the Bells — это украинский Щедрик, музыку к которому написал украинский композитор Михаил Леонтович. С другой — это презентация украинской культуры на одной из главных культурных площадок мира. Это и возвращение Щедрика после ста лет в Карнеги-холл. И то, что после этого мы нацелены и дальше работать с Карнеги-холл, в рамках разных фестивалей, которые он делает, как раз и говорит о долгосрочности.

Со звездами очень хорошо работает персональный сантимент, когда ты можешь достучаться до звезды первой величины благодаря ее окружению или истории из Украины, что тронула. У нас был проект Открытки из Украины, рассказывающий об уничтоженном во время войны культурном наследии страны. На этих листовках показаны памятные постройки и объекты культуры до и после разрушения их российской армией. Одну из таких открыток о Харькове и университете имени Василия Каразина взялся озвучить известный британский актер Хью Бонневиль. Он лично очень проникся этой историей и этот материал очень широко разошелся в социальных сетях.

Вы сейчас находитесь в Индонезии. Это большая азиатская страна, население которой, по-видимому, мало знает об Украине. Что думают индонезийцы о войне в Украине и кого поддерживают?