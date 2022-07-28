Никто в мире не вкладывает в терроризм больше, чем Россия — Зеленский

28 июля, 23:39
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 28 июля, подчеркнул, что Россию нужно признать страной-спонсором терроризма.

Глава государства напомнил, что только за первую половину суток и только в Киеве прозвучало четыре воздушные тревоги. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киевской области, Кропивницкому, Николаеву, продолжали стратегически бессмысленные и жестокие штурмы на Донбассе, сказал он.

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«Спасибо каждому и каждой, кто отражает этот террор. И хочу поблагодарить также американских сенаторов, которые единогласно одобрили резолюцию, призывающую Госдепартамент США признать Россию государством — спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине — сегодняшний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывает в терроризм больше, чем Россия», — добавил Зеленский.

Он отметил, что на российский террор должна быть юридическая реакция на глобальном уровне, и нет ни одной рациональной причины, чтобы в США такой реакции не было.

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28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал мировое сообщество признать Россию спонсором терроризма на фоне бесчисленных военных преступлений РФ, в том числе убийств мирных жителей и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов. 3 мая Верховная Рада обратилась с таким призывом к Палате представителей и Сенату Конгресса США.

Россию признают страной-террористом. Что с ней будет дальше? – Яковина

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Россия Терроризм Ракетные удары Владимир Зеленский Война России против Украины российский терроризм государство-спонсор терроризма

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