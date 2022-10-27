МИД просит возбудить дело против российского омбудсмена, усыновившей похищенного в Украине ребенка
Ребенок, незаконно «усыновленный» Марией Львовой-Беловой, был похищен в Мариуполе (Фото:marialvovabelova/instagram.com)
Министерство иностранных дел Украины призвало возбудить уголовное дело против уполномоченной по «правам ребенка» при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
Как сообщается, поводом для этого стало ее незаконное «усыновление» мальчика, похищенного российскими оккупантами из временно подконтрольного им Мариуполя Донецкой области.
Кроме того, российский омбудсмен содействовала незаконному «усыновлению» гражданами РФ еще около 350 детей из захваченных районов востока Украины.
«Вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в РФ и последующее их „усыновление“ со стороны российских граждан грубо нарушают законодательство Украины, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, и Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года», — подчеркнули в МИД.
Украинские дипломаты также призвали мировое сообщество решительно осудить преступления кремлевского режима против детей на временно оккупированных территориях.
«Украина продолжит прилагать максимальные усилия, чтобы украинские дети, которые были незаконно вывезены и усыновлены в России, были возвращены к их родителям или законным опекунам», — говорится в заявлении ведомства, обнародованном в четверг, 27 октября.