МИД просит возбудить дело против российского омбудсмена, усыновившей похищенного в Украине ребенка 27 октября, 14:46 Ребенок, незаконно «усыновленный» Марией Львовой-Беловой, был похищен в Мариуполе (Фото:marialvovabelova/instagram.com)

Министерство иностранных дел Украины призвало возбудить уголовное дело против уполномоченной по «правам ребенка» при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Как сообщается, поводом для этого стало ее незаконное «усыновление» мальчика, похищенного российскими оккупантами из временно подконтрольного им Мариуполя Донецкой области.

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Кроме того, российский омбудсмен содействовала незаконному «усыновлению» гражданами РФ еще около 350 детей из захваченных районов востока Украины.

«Вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в РФ и последующее их „усыновление“ со стороны российских граждан грубо нарушают законодательство Украины, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, и Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года», — подчеркнули в МИД.

Украинские дипломаты также призвали мировое сообщество решительно осудить преступления кремлевского режима против детей на временно оккупированных территориях.

«Украина продолжит прилагать максимальные усилия, чтобы украинские дети, которые были незаконно вывезены и усыновлены в России, были возвращены к их родителям или законным опекунам», — говорится в заявлении ведомства, обнародованном в четверг, 27 октября.