«Российский объект». Михаил Ткач рассказал, кто «воюет» за бизнес врага в Украине — интервью NV 1 марта, 11:51 Эксклюзив NV Михаил Ткач (Фото:Mykhailo Tkach / Facebook)

Издание Украинская правда опубликовало расследование под названием Интурист. Кто «воюет» за российский бизнес в Украине?

В нем говорится, что через год полномасштабного вторжения в центре украинской столицы продолжает работать пятизвездочная гостиница Премьер Палас, которую в спецслужбах называют «российский объект».

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Среди небольшого количества посетителей журналисты обнаружили постояльца — бизнесмена Леонида Ашкенази.

Чем он занимается и с кем встречается, Михаил Ткач рассказал в интервью Radio NV.

— Вы провели расследование в отношении российских бизнесменов и политиков. У меня создалось впечатление, что в Украине существует определенная система, которая пытается защитить присутствие этого бизнеса или хотя бы спасти его от ареста. Что вы скажете?

— Да, существует эта система. Она называется коррупцией. И очевидно, что коррупция помогает во многих деструктивных вещах в Украине, включая сохранение, защиту российского бизнеса.

Нужно понимать, что это действительно огромные активы, большие деньги больших людей. Очевидно, что эти люди имеют свои руки в Украине или ноги, которые бегают, занимаются, что-то кому-то предлагают, пытаются коррумпировать правоохранительные органы. И это действительно огромный процесс.

И чем больше мы общаемся с представителями разных структур, тем больше это все вызывает ассоциацию какого-то рынка, базара, в котором есть продавцы, покупатели.

Мне кажется, наиболее красноречиво можно охарактеризовать ситуацию с российскими активами, если посмотреть на то, в каком они состоянии в Украине. И задать вопрос: что происходит и почему так?

Действительно, очень много людей, которые в Украине являются посредниками от россиян, так называемых представителей российской элиты. Они договариваются там, что могут решить некоторые вопросы. Потом едут сюда, пытаются договориться здесь. И этот процесс непрерывный.

И, к сожалению, полномасштабное вторжение и в этом году, а эти люди продолжают этим заниматься.

Они уезжают из страны, ездят в Женеву, в Лондон, в Марбелью. И процесс этих переговоров, процесс саботажа, к сожалению, непрерывный. И конечно, он очень деструктивно влияет на наши национальные интересы.

Например, в Европейском Союзе апеллируют к тому: а почему какие-то незначительные санкции или почему не расширить санкции в отношении российских активов или представителей режима Путина. Нужно понимать, что тоже есть у России свои лоббисты, которые постоянно реагируют на каждое движение в сторону их интересов. Очевидно, что в Европейском Союзе тоже отвечают. И, например, если в Украине нет под санкциями большого количества лиц или не арестовано или не национализировано большое количество активов, то соответственно это аргумент для того, чтобы апеллировать в этом процессе собственно Украине. Поэтому это очень вредит нашим интересам.

— Почему вы начали наблюдать за приезжающим, выезжающим, кто с кем встречается в Премьер Паласе в Киеве?