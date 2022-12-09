Российские оккупанты фактически разрушили Бахмут — Зеленский 9 декабря, 20:48 Последствия российского ракетного удара по Бахмуту, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Российские оккупанты фактически разрушили Бахмут Донецкой области, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 9 декабря.

«Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донбассе — Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная… На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут — еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины», — сказал глава государства.



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Он поблагодарил защитников Украины, которые держат оборону на этих направлениях и «наносят врагу ощутимые потери в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом».

«Каждый день героического сопротивления наших Сил обороны, всего нашего народа приближает тот день, когда вся Украина наконец ощутит победу, победу и мир. Реальный, надежный», — также сказал Зеленский.



Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырской заявил, что захват Бахмута Донецкой области имеет для российских оккупантов «символическое значение» на фоне многочисленных военных поражений и падения морального духа среди солдат в последнее время.