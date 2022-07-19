«Продвигаемся шаг за шагом». Оккупанты понесли серьезные логистические потери — Зеленский 19 июля, 00:04 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Защитники Украины нанесли российским оккупантам существенные логистические потери, и врагу все сложнее удерживать позиции на временно захваченных территориях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 18 июля.



«Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки для оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна: украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос — только время», — подчеркнул глава государства.

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Он попросил украинцев поддерживать жителей оккупированных территорий информационно и эмоционально, использовать «всю информационную силу нашего общества». Зеленский добавил, что защитники Украины освободили от оккупантов 1028 населенных пунктов, еще 2621 пока контролирует враг.



Президент также поблагодарил мариупольца, который вышел на улицу с украинским флагом, за смелый поступок.

«Россия держит большинство из них [жителей оккупированных территорий] в информационном вакууме. Каждый день забрасывает оккупированные территории новой ложью об Украине и о наших действиях. Но, несмотря на пропаганду и запугивание, люди не только не забывают об Украине, но и демонстрируют, что они действительно думают и к чему стремятся», — добавил он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 18 июля заявил, что ситуацию в Украине удалось стабилизировать, она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Американские РСЗО HIMARS помогли защитникам Украины удержать оборонные рубежи и позиции. С их помощью украинские военные наносят прицельные удары по российским пунктам управления, складам боеприпасов и топлива.

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