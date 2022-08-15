Оккупанты должны безо всяких условий покинуть ЗАЭС — Зеленский 15 августа, 23:31 Президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 15 августа, заявил, что российские оккупанты должны покинуть Запорожскую АЭС и соседние территории безо всяких условий.

Глава государства напомнил, что армия страны-террориста продолжает провокации и обстрелы территории АЭС, российские войска используют территорию станции для обстрелов городов и громад поблизости, прячут на объектах ЗАЭС свои боеприпасы и технику и фактически заминировали ее.



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Зеленский подчеркнул, что любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС будет ударом по странам Европы и более отдаленным регионам, а последствия спровоцированной РФ катастрофы могут испытать и «те, кто пока молчит».

Инфографика: НВ

"…Нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против Росатома и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов без всяких условий", — сказал президент.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. В последние две недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию.



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