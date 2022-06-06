В МИД Украины рассказали, что будет с российскими военнопленными после войны 6 июня, 22:08 Цей матеріал також доступний українською Министерство иностранных дел Украины (Фото:НВ)

После завершения полномасштабной войны Украина готова освободить и вернуть в Россию военнопленных страны-агрессора, если они этого захотят. Об этом сказано в заявлении МИД Украины, опубликованном пресс-службой ведомства в понедельник, 6 июня.

В МИД подчеркнули, что Украина неуклонно соблюдает принципы ведения военных действий, гуманно обращается с военнопленными и полностью обеспечивает все гарантированное им международным правом, в том числе минимальные условия содержания под стражей, и гарантирует уважение достоинства военнопленных.



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Украинская сторона регулярно позволяет представителям международных организаций и институций, в частности, Международному Комитету Красного Креста, посещать российских военнопленных. Также в Украине создали Национальное информационное бюро, которое занимается вопросами пленных и их обменом.

«Наше государство исходит из того, что военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в боевых действиях, если они не совершали военных и других определенных международным правом преступлений. Цель их временного содержания в специально подготовленных местах — предотвращение их дальнейшего участия в военных действиях, оно не является формой наказания… В то же время Украина оставляет за собой право содержать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских вооруженных сил и других военных формирований, действующих на нашей территории, за совершенные ими военные преступления и преступления против человечности», — заявили представители МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство добавило, что требует зеркального гуманного отношения к украинским военнопленным. В МИД отметили, что Россия денонсировала I-й Дополнительный протокол к Женевским конвенциям о защите жертв международных военных конфликтов в 2019 году:

«Сегодня очевидно, что это был один из подготовительных шагов России к полномасштабной агрессии против Украины».

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в ее Офисе не исключают возможности обмена Вадима Шишимарина — первого российского военного, осужденного за военное преступление в Украине. 23 мая Соломенский районный суд Киева признал его виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил к пожизненному заключению.

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