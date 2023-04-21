Россияне стали применять комбинированную тактику во время обстрелов Украины — Гуменюк 21 апреля, 18:24 Наталия Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Оккупационные войска стали применять новую комбинированную тактику во время обстрелов Украины. Они используют беспилотники и барражирующие снаряды с разных направлений с целью рассредоточения усилий украинской ПВО.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Врагу не дает покоя эффективность нашей противовоздушной обороны, и он старается рассредоточить ее усилия, используя тактику разных направлений, в том числе выпуская баражирующие снаряды», — сказала она.

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Гуменюк добавила, что в последнее время враг атакует не только с южного направления, но также осваивает атаки с восточного и северо-восточного направлений. По ее словам, прошлой ночью россияне пытались зайти с северо-восточного направления для того, чтобы рассредоточить усилия ПВО.

«Такими действиями они стараются определить, где и как срабатывает наша противовоздушная оборона, с тем чтобы в будущем поразить эти объекты», — сказала она.

Гуменюк добавила, что приоритетами у врага остаются объекты инфраструктуры, в том числе критической, несмотря на то, что отопительный сезон закончился, но электричество остается в приоритете, поскольку обеспечивает работу экономики.