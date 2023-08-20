Залужному тоже? Топовым украинским генералам или генералу мешают российские кроты — Давидюк 20 августа, 13:03 NV Премиум Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Дмитрий Ларин / Николай Давидюк via Facebook)

Политолог Николай Давыдюк в эфире Radio NV сообщил, что в Украине остались российские агенты, которые мешают осуществлять собственную кадровую политику в сфере обороны страны.

«У нас все равно остается большое количество российских агентов, которые мешают нам назначать даже кадры. И они подсовывают свои кадры. Это правда. Я не хочу говорить сейчас, во время войны. Но об этом когда-то нужно будет говорить», — заявил Давыдюк.

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Также он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и в украинской армии:

«Есть российские кроты, которые мешают назначать проукраинских министров, мешают назначать и затягивать [на руководящие должности в ВСУ] суперпрофессиональных украинских офицеров, генералов. Есть такое…

