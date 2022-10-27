«Они вошли в пике». Почему российская авиация не выдерживает нагрузок войной с Украиной — объясняет эксперт 27 октября, 14:50 Эксклюзив НВ Сбитый российский самолет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Истощив в начале полномасштабного вторжения в Украину свой кадровый и технический потенциал российская военная авиация уже не может избегать аварий, нехватки ракет и навыков своего персонала, рассказал Радио НВ Роман Свитан, военный эксперт.

— Как вы думаете, как должна происходить модернизация украинской боевой авиации? То есть сначала должна быть существенно усилена противовоздушная оборона, я так понимаю. Или это должен быть комплексный подход?

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— Каждый аэродром будет прикрыт, и он уже прикрыт определенными системами ПВО, увеличивать системы ПВО нет смысла. Дело в том, что самолет сам по себе является платформой, которая несет противоракетные ракеты так называемые.

То есть, он выполняет определенные задачи по уничтожению ракет противника. Потому сам самолет может защищать свой аэродром, потому что скорее всего один или два самолета будут постоянно на боевом дежурстве, охраняя определенный сектор или определенную площадь.

Но это все будет в общей системе противовоздушной обороны задействовано и прикрыто куполом общей системы ПВО, которая будет дополнять сама себя. То есть, ракетчики будут дополнять авиаторов, авиаторы будут дополнять ракетчиков по этой задаче. Но это прописываются определенные алгоритмы. И в принципе, это небольшая проблема.

— Для работы такой комплексной системы ПВО в Украине могут появиться системы дальнего радиолокационного наблюдения типа AWACS?

— Самолеты ДРЛО, конечно, могут появиться. В эту систему может быть вовлечена полностью вся наша система противовоздушной обороны. Тем более NASAMS сейчас заходят, это как раз система оперативной передачи данных. То есть, ее можно завязать в общую систему и зациклить в систему AWACS. Самолеты ДРЛО также могут работать по этой задаче.