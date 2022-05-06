Сын последнего президента Ичкерии Масхадова: В боях русские терпят поражения и начинают отрываться на мирных жителях 6 мая, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Анзор Масхадов в Украине (Фото:Anzor Maskhadov / Facebook)

Российская армия и спецслужбы в Украине действуют теми же методами, что и во время Первой и Второй чеченских войн, от злости они могут уничтожить целый поселок или даже город, не считаясь с жизнями гражданских лиц. Об этом в интервью НВ рассказал Анзор Масхадов, сын последнего президента независимой Ичкерии Аслана Масхадова.



Между тотальным уничтожением россиянами Грозного и Мариуполя много параллелей, считает Анзор Масхадов, который во время Второй чеченской войны был представителем своего отца по особо важным поручениям.

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«Тогда русские сначала танками и БМП зашли в Грозный, где мы их разгромили. Потом отвели войска и начали „утюжить“ город, квартал за кварталом, применяя все, что можно — Ураганы, Грады, бомбардировщики и артиллерию. То есть они намеренно стирали город квадратами с лица земли. Это происходит от бессилия. В боях русские терпят поражения и начинают отрываться на мирных жителях, как это произошло в Буче и продолжает происходить в Мариуполе. От злости они легко могут уничтожить целый поселок или даже город», — сказал он.

По словам Масхадова, как и более двух десятилетий назад, Кремль вовсю использует мощь пропагандистской машины, чтобы оправдать злодеяния.

«Методы остались те же. Например, в Украине они ударили ракетой по вокзалу Краматорска и попытались обвинить в этом украинскую армию. А в октябре 1999-го ровно такая же Точка-У прилетела на центральный базар Грозного, где мирные люди продавали мясо и одежду. Потом они ударили по мечети и по родильному дому, как и в Мариуполе, обвинив в этом чеченцев», — отметил сын погибшего в 2005 году президента Ичкерии.

Масхадов-младший предлагает украинским властям признать события, произошедшие на его родине, геноцидом.

Аслан Масхадов был одним из полевых командиров в ходе войны за независимость Ичкерии 1994—1996 годов, с 1997 и до убийства в 2005-м — президент республики. Его сын Анзор живет в Норвегии.

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