Рада дала добровольцам статус участника боевых действий: кто в списке
Также расширен перечень лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной. (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)
Верховная Рада приняла закон о расширении круга лиц, отнесенных к числу участников боевых действий.
Об этом сообщается на сайте пресс-службе Верховной Рады.
Теперь статус участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны смогут получить:
- добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины;
- лица из состава добровольческого формирования территориальной общины,
- лица из состава общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы,
- лица, принимавшие участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в результате военной агрессии РФ против Украины.
Также расширен перечень лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной. Соответствующий перечень дополнен лицами, которым с 2014 года вручен орден «Золотая Звезда» и лицами, которые награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней.
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