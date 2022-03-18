Рада дала добровольцам статус участника боевых действий: кто в списке

18 марта, 19:20
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Также расширен перечень лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной. (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Также расширен перечень лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной. (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Верховная Рада приняла закон о расширении круга лиц, отнесенных к числу участников боевых действий.

Об этом сообщается на сайте пресс-службе Верховной Рады.

Теперь статус участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны смогут получить:

  • добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины;
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  • лица из состава добровольческого формирования территориальной общины,
  • лица из состава общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы,
  • лица, принимавшие участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в результате военной агрессии РФ против Украины.
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Также расширен перечень лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной. Соответствующий перечень дополнен лицами, которым с 2014 года вручен орден «Золотая Звезда» и лицами, которые награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Закон Верховная Рада Добровольцы

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