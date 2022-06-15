Полиция предотвратила теракт против руководства Украины — замглавы МВД 15 июня, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Евгений Енин (Фото:Александр Медведев / НВ)

Полиции удалось предупредить теракт против руководства Украины, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Благодаря информации из наших оперативных источников удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства», — сказал он.

Енин добавил, что после победы Украины о теракте будет рассказано больше подробностей.

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В начале марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что с начала полномасштабного вторжения России на президента Владимира Зеленского было совершено более десяти попыток покушения.

Зеленский рассказал, что украинские власти готовились к покушениям россиян на него.

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