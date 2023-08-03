Россияне запустили по Украине 1961 дрон Shahed с начала полномасштабного вторжения — Зеленский

3 августа, 22:04
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Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)

Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты запустили по меньшей мере 1961 беспилотников Shahed с начала российского вторжения.

«В общем, террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 Shahed, и значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Зеленский добавил, что Украина работает над тем, чтобы получить больше ПВО и сбивать больше вражеских дронов.

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В ночь на четверг, 3 августа, армия РФ атаковала Украину 15-ю ударными БПЛА Shahed-136/131. Все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ночью в среду, 2 августа, Россия запустила по Украине 37 Шахедов, сбить удалось часть из них.

Также в результате российских ударов на складах и элеваторах в Измаиле Одесской области было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна для стран Африки, Китая и Израиля.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Зеленский Дроны дроны-камикадзе Shahed-136 Shahed-131

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