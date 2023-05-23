Рейд в Белгородской области. Интервью NV с журналистом о том, кто такие российские добровольцы, воюющие за ВСУ и что они преследуют 23 мая, 18:43 NV Премиум Бойцы Русского добровольческого корпуса (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

Петр Рузавин, журналист издания Медиазона, рассказал Radio NV, кто стоит за рейдом на Белгородскую область РФ и что с себя представляют добровольческие формирования россиян, воюющих на стороне Украины.

— Хочу начать с последних горячих новостей, мы сейчас видим, что что-то происходит в Белгородской области. Оттуда публикуют видео и представители Русского добровольческого корпуса, они недавно заявили о том, что якобы уволили населенный пункт Козинка [Белгородской области]. Как вы оцениваете происходящее, как вы понимаете, насколько серьезно нужно к этому относиться?

Видео дня

— По поводу того, насколько серьезно к этому относиться, нужно посмотреть. Не совсем понятно, какая задумка у тех, кто придумал эту операцию, насколько далеко идущие планы. Я встречался с представителями Русского добровольческого корпуса неделю-полторы назад, они как раз намекали без подробностей, очевидно, сейчас понятно, о чем они говорили, о [этой] операции.