Рейд в Белгородской области. Интервью NV с журналистом о том, кто такие российские добровольцы, воюющие за ВСУ и что они преследуют

23 мая, 18:43
NV Премиум
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Бойцы Русского добровольческого корпуса (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

Автор: Алексей Тарасов

Петр Рузавин, журналист издания Медиазона, рассказал Radio NV, кто стоит за рейдом на Белгородскую область РФ и что с себя представляют добровольческие формирования россиян, воюющих на стороне Украины.

 — Хочу начать с последних горячих новостей, мы сейчас видим, что что-то происходит в Белгородской области. Оттуда публикуют видео и представители Русского добровольческого корпуса, они недавно заявили о том, что якобы уволили населенный пункт Козинка [Белгородской области]. Как вы оцениваете происходящее, как вы понимаете, насколько серьезно нужно к этому относиться?

Видео дня

— По поводу того, насколько серьезно к этому относиться, нужно посмотреть. Не совсем понятно, какая задумка у тех, кто придумал эту операцию, насколько далеко идущие планы. Я встречался с представителями Русского добровольческого корпуса неделю-полторы назад, они как раз намекали без подробностей, очевидно, сейчас понятно, о чем они говорили, о [этой] операции.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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