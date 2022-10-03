«Возмездие неизбежно». Зеленский показал последствия обстрела оккупантами больницы в Купянске 3 октября, 19:17 Последствия удара российских оккупантов по больнице в Купянске, 3 октября 2022 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими оккупантами больницы в Купянске Харьковской области в понедельник, 3 октября.

Глава государства написал в Telegram, что в результате обстрела главного лечебного корпуса больницы погиб врач и была ранена медсестра. До этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российский ракетный удар практически полностью разрушил здание больницы с первого по четвертый этаж.

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«Враг продолжает беспощадно терроризировать мирное население. Но каждый оккупант должен четко помнить: возмездие за каждый удар по нашим городам, по нашим людям — неизбежно. День приговора для рашистов обязательно наступит», — подчеркнул Зеленский и опубликовал фото последствий обстрела.

16 сентября в спецподразделении Кракен сообщили, что защитники Украины полностью освободили Купянск.

1 октября стало известно, что 25 сентября россияне расстреляли колонну из семи машин с гражданскими в «серой зоне» между захваченным Сватово Луганской области и Купянском в Харьковской области.

ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела колонны погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей.