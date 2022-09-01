«Они не думали, что это Украина». Мэр Харькова о том, чего не ожидали россияне от города — интервью 1 сентября, 23:44 Эксклюзив НВ Здание Харьковской ОГА после российских обстрелов (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Российские войска не думали, что Харьков, несмотря на его близость к границе РФ — это исключительно проукраинский город, готовый давать отпор, рассказал в эфире Радио НВ мэр Харькова Игорь Терехов.

— Я сначала спрошу о ваших ощущениях: как вы думаете, почему россияне с такой жестокостью обстреливают Харьков?

— Я не могу понять, что в голове у российских агрессоров, но скажу свои мысли по этому вопросу. Я уверен в том, что российские агрессоры никогда не думали, что город Харьков не примет их. Видимо, они думали, что мы будем встречать их с распростертыми объятиями, а мы встретили их вместо цветов, как они думали, огнем нашей артиллерии, мужеством наших воинов ВСУ и бойцов территориальной обороны.

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И могу вам сказать, что, наверное, для них это было большое разочарование, что русскоязычный город Харьков их именно так встречает. И что русскоязычный город Харьков сегодня был, есть и будет всегда Украиной.

— У меня тоже были такие мысли, что это выглядит как месть за неподдержку оккупации. В каком состоянии город сейчас? Если можно как-то оценить, может быть, в процентном смысле, понимаю, что это все очень условно, разрушение инфраструктуры, жизнеобеспечение города. В первую очередь это водопровод, в чем люди нуждаются, электрические, газовые сети?

— Прежде всего хочу сказать, что Харьков до 24 февраля, до момента начала войны, и Харьков сегодня — это колоссальная разница, потому что Харьков всегда был ухоженным, чистым, комфортным, красивым городом. Да, он остается чистым, но те раны, шрамы, которые сегодня есть прежде всего в душе каждого харьковчанина, и то, что сегодня на улицах города.

Да, остается чистый город, мы его убираем, ухаживаем за ним, но такие глобальные разрушения, которые нанес нам российский агрессор, они болью в душе отражаются у каждого харьковчанина, у каждого человека, который любит город Харьков, да и у всех украинцев.

Если говорить сухими цифрами, хотя я очень не люблю сухие цифры, считаю, что люди должны знать правду и видеть те глобальные разрушения и то, что натворили российские агрессоры с Харьковом. 30% жилого фонда уничтожены в той или иной степени. 150 тысяч людей, харьковчан, вдумайтесь в эту цифру, 150 тысяч харьковчан сегодня остались без квартир, без жилья, это, конечно, ужасно.

Если говорить о наших школах, детских садах, задумайтесь, 104 детских садика разрушены. И вот буквально вчера очередной обстрел детского садика, где пострадала наша нянечка, которая вышла выносить мусор и была ранена, находится в госпитале.

Я благодарю наших врачей, которые спасают жизни наших харьковчан, наших людей. 110 школ, которые разрушены, причем многие из них не подлежат восстановлению. Это реальный ужас, который творит российский агрессор. 53 лечебных учреждения, поликлиники, больницы.

Поэтому те разрушения, которые есть в Харькове глобально, я не говорю об инфраструктуре города и о жизнеобеспечении города, но на самом деле несмотря на весь этот ужас, который творят российские агрессоры, сегодня Харьков с водой, с электроэнергией, в Харькове вывозится мусор.

Наши рабочие работают, прибирают город, он чистый, но как я уже сказал, с огромными шрамами, которые видны в городе и шрамами, которые в душе каждого из нас.

— И здесь важен ваш взгляд и информация о том, что вы сказали, 104 только садика уничтожены российскими оккупантами. В этих учреждениях были исключительно гражданские люди?

— В детских садиках не было никого, кроме персонала в усеченном штатном режиме. Но тем не менее люди привыкли к своему месту работы. Я вчера заехал в этот детский садик, который подвергся обстрелам, там было две женщины. Одна женщина — охранник, которая просто охраняет детский садик, вахтер. Вторая — воспитательница, которая там бывает, просто дежурит по графику. Третий человек, который там находился, — это нянечка, которая просто вышла подмела и выносила мусор. И на крыльце уже при возвращении ее накрыла артиллерия российских нелюдей.

— 1 сентября, начало учебного года. Я так понимаю, что в Харькове все будет происходить в режиме онлайн?

— Прежде всего будем побеждать, очищать нашу землю и нашу территорию от российских оккупантов. Это прежде всего и здесь Харьков един как никогда, и вся Украина едина как никогда. Что касается 1 сентября, как правило, мы всегда делали большой парад на Площади свободы, где были студенты, учащиеся, такой карнавал делали.

Это было красивейшее зрелище, которое не делалось ни в одном городе Украины. И так отмечали 1 сентября, потому что мы всегда стремились к тому, чтобы наши дети, которые идут в школу, первоклассники, студенты, запоминали 1 сентября.

Особенно касается первоклассников, потому что каждый из нас, наверное, помнит, как он шел в школу, как с трепетом стоял на линейке, как хотел зайти в первый класс, как его вели за руку старшеклассники, выпускники, и как происходил первый урок у него в жизни. К сожалению, российские агрессоры лишили наших детей этого праздника.

Но тем не менее я хочу с гордостью и радостью сказать, что несмотря на весь ужас, который творят российские агрессоры, несмотря на постоянные обстрелы, 1 сентября, завтра мы начнем онлайн-обучение для всех школьников.

И семь тысяч первоклассников будут присутствовать на первом в своей жизни уроке, который тоже пройдет онлайн. На самом деле это еще раз доказывает то, что жизнь продолжается, несмотря на весь ужас войны, и это еще раз доказывает то, что наши харьковчане безумно любят свой город, гордятся им. Это внушает уверенность в том, что мы обязательно победим и победа будет обязательно за нами.

— Что вам известно, стабильно ли работает связь и интернет для того, чтобы эти малыши, первоклассники присутствовали онлайн на своем первом уроке?

— Мы проверили все сети, где нужно, подключили еще интернет. Вопрос больше стоял даже не таким образом, что нет интернета, был вопрос, связанный с тем, а как же первоклассники (и не только они) будут обучаться. Это было связано с тем, что очень многие люди остались сегодня без работы. У них нет средств купить тот же мобильный телефон или планшет, то, на чем сегодня может первоклассник (и не только) присутствовать на уроках.

Где необходимо, мы помогали людям, родителям наших детей, поэтому будем надеяться на то, что все наши первоклассники, наши дети будут получать качественное образование. Харьков всегда был и студенческой столицей Украины, мы всегда гордились нашими учителями, преподавателями, которые и сегодня, несмотря на весь ужас войны, и тогда, когда была пандемия, преподавали и обучали наших детей. И могу вам сказать, дети получают очень качественное образование в Харькове.

— 150 тысяч харьковчан остались без жилья. Эти люди уехали из города или вы находите какие-то возможности и резервы для того, чтобы у них была крыша над головой и элементарные возможности жить?

— Часть людей уехала, кто-то покинул пределы Украины, кто-то находится в других областях, где более безопасная обстановка на сегодня. Но многие харьковчане в городе, мы расселяем их в других районах, которые менее подвержены обстрелам.

В Харькове сегодня нет района, который был бы абсолютно безопасен. Тем не менее мы находим резервы, общежития, студенческие общежития, потому что сегодня очень много есть студенческих общежитий, которые покинули студенты, потому что уехали из Харькова.

Мы расселяем наших харьковчан в этих общежитиях, впереди у нас зима и мы понимаем, что столкнемся со страшнейшим отопительным сезоном за всю историю Харькова. Конечно, нам нужно пройти этот вызов, нужно всем вместе обеспечить людей теплом, питанием, медикаментами, медицинским обслуживанием. Поэтому мы работаем над этим.

— У вас есть надежда, что отопление будет во время зимнего сезона в Харькове?

— Будет очень тяжело. И харьковчане должны об этом знать, что самый тяжелый отопительный сезон за всю историю Харькова будет именно в этом году. Но я уверен, что сегодня наши коммунальные службы, коммунальщики, которые настоящие герои, и наши харьковчане, которые настоящие герои, мы выдержим этот вызов и пройдем достойно отопительный сезон. Я в это верю.

— Вся страна видит как город приспосабливается к войне, к условиям жизни во время обстрелов. Вся Украина видит укрепленные остановки общественного транспорта, где в случае чего люди, по крайней мере, от обломков мин и ракет могут защитить себя, свою жизнь. Если позволите, я назову это инновациями в условиях военного времени, которые могут применить городские власти?

— Да, действительно, мы поставили первую остановку, сейчас монтируем еще остановки и они будут появляться, так называемые остановки двойного назначения, остановки-укрытия. Конечно, нам сегодня нужно думать о безопасности, безопасность должна быть такой, чтобы мы могли защитить людей. Потому что, к сожалению, сосед у нас такой, что в любой момент от них можно ждать всего, чего угодно.

Поэтому мы сегодня делаем защитные сооружения в подвальных помещениях, начинаем работу по поводу того, чтобы в наших школах были обязательно бомбоубежища, чтобы были эвакуационные пути, чтобы люди понимали и дети понимали, как они будут в случае чего эвакуироваться.

Поэтому очень много нам нужно пересмотреть, очень большие уроки нам преподнесла война и мы сегодня абсолютно по-другому должны выстроить систему безопасности. И в жилых домах, и в общественных зданиях, сооружениях, и в транспортной инфраструктуре. Поэтому мы должны извлечь те уроки, которые нам преподнесла война.

— По поводу соседа, который обстреливает город. Вы, конечно же, общаетесь с украинскими военными, как вы оцениваете шансы отодвинуть оккупантов подальше от Харькова, чтобы ослабить обстрелы?

— Я скажу таким образом: конечно же, я общаюсь с нашими героическими военными и низкий поклон им, нашим героям, которые сегодня защищают наш город и нашу Украину, целостность нашей Украины. Но тот вопрос, который вы задали, должны комментировать никто иной как военные, тем более в условиях сегодняшнего военного времени.

— Я знаю, что вы аккумулируете, собираете информацию о том, что происходит не только в городе, но и в области. Вы можете сказать, что происходит на временно оккупированных территориях Харьковской области?

— Такой ужас, который там происходит, — это, если честно, катастрофа. И с первого дня начала войны, когда я увидел первые обстрелы, Когда начали обстреливать жилые кварталы, убивать людей, харьковчан, жителей области, занимать поселки, которые находятся недалеко от границы с Российской Федерацией, выгонять оттуда людей, забирать у них мобильные телефоны.

Люди прятались в погребах, им нечего было есть, все воровалось, раскурочивались их дома, все грабилось. Нашествие орды, которая пришла, временщиков, которые быстро хотят все хапнуть, все своровать и убежать.

На самом деле ужас, ужас, который сегодня происходит на оккупированных территориях и люди, конечно, в шоковом состоянии, вся эта лживость, которая сегодня пропагандируется в российских средствах массовой информации — это вранье и обман.

Люди в шоковом состоянии, все, кто мог и имел маломальскую возможность, оттуда убежали или смогли эвакуироваться к нам в город Харьков, в украинский город.

Или сбежать из этой чудовищной страны Российской Федерации и перейти всеми мыслимыми и немыслимыми способами в Европу. Но то, что люди рассказывают, это реальный ужас, с которым они столкнулись.

Сегодня с очень многими из них работают психологи, потому что нужно привести людей в нормальное адекватное состояние. Тот шок, который они испытали, и голодом, и холодом, их били, уничтожали, издевались, это ужас.

— А сейчас вы фиксируете некоторое количество людей, которые до сих пор пытаются вырваться с оккупированных территорий?

— Конечно же, они хотят уехать из этого кошмара, который называется «русским миром». Главное, чтобы у них была такая возможность, им же не дают такой возможности. Поэтому у кого есть такая возможность, они оттуда убегают, только чтобы там не оставаться.

— И какая тенденция, ранее выехавшие харьковчане возвращаются обратно в город? И какова позиция власти, что вы говорите? Если есть возможность уезжать? Есть ли возможность возвращаться? Понятно, что определенное количество людей необходимо для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность города, бизнес-процессы, чтобы город жил и функционировал.

— Харьковчане возвращаются в город. Опасно? Да, опасно. И всегда в своих обращениях, и когда я общаюсь с людьми я говорю, что каждый для себя принимает решение самостоятельно, возвращается он в город или не возвращается, имею в виду сейчас. Понятно, что после нашей победы, я уверен, 99,9% харьковчан вернутся в город Харьков.

Я провожал людей, которые уезжали со слезами на глазах в самые серьезные времена из города, уезжали железнодорожным транспортом, подгонялись составы, вагоны, я благодарен нашей Укрзализныце за то, что они делали и делают сегодня.

Люди, стоя в очереди, когда они садились в вагон, видя меня говорили: держитесь, мы обязательно вернемся, все будет Украина, Харьков — это Украина. Это не может не радовать. Очень многие люди сегодня принимают для себя решение и возвращаются в город, это их родной город. И тенденция к тому, что люди возвращаются в Харьков.

— Как вы оцениваете состояние бизнеса в Харькове? Цивилизованному человеку трудно прожить без функционирования бизнес-среды, это сфера услуг, транспорт, что угодно, питание, много всего, что обеспечивает нашу с вами жизнь. Как вы оцените функциональность бизнеса в Харькове?

— Давайте разобьем на несколько составляющих. Что касается транспорта, я уверен, что мы в свое время правильно поступили, когда сделали коммунальный транспорт. Сегодня в основном в Харькове это не бизнес-процессы, а наш коммунальный транспорт.

Начиная с первых дней войны работал только коммунальный транспорт, даже когда нам пришлось закрыть метрополитен, развозили именно гуманитарную помощь, еду, медикаменты, наш коммунальный транспорт, наши автобусы. Сегодня коммунальный транспорт работает, в Харькове мы приняли решение, чтобы он работал бесплатно.

Все люди, которые есть в городе, бесплатно ездят на троллейбусах, трамваях, наших коммунальных автобусах и в метро, у нас функционирует метро. Почему мы пошли на это? Потому что у людей сегодня нет денег, к сожалению, очень многие предприятия и бизнес-предприятия, коммерческие предприятия закрыты, потому что просто люди боятся.

В Харькове работают аптеки, супермаркеты, рынки, работает часть бизнеса. Некоторые кафе, небольшие кофейни, ресторанчики. Работают те, кто хочет и им необходимо работать. Поэтому мы сегодня обеспечили полностью людей всеми необходимыми услугами, которые возможно, предоставляет коммерция, и город.

Ясно, что они в усеченном объеме, мы понимаем, идет война. Но все можно купить, лишь бы были деньги. Сегодня наша основная задача — как можно быстрее победить, выгнать российских агрессоров с территории Украины и перезапускать бизнес.

Сегодня мы над этим очень серьезно работаем и Харьков, конечно, воспрянет. Мы возродим город после нашей победы, уже сегодня мы приняли решение о создании индустриальных парков, будут созданы IT-парки, колоссальными темпами будет развиваться индустрия. Будут строится новые микрорайоны, люди будут получать жилье, будут работать наши высшие учебные заведения, школы, садики, мы возродим Харьков и он будет лучше, комфортнее, чем был до войны.

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