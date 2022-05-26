«Военная тактика в духе Сталина». Россияне наступают на Северодонецк, идя по собственным трупам — Жданов 26 мая, 22:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Город Северодонецк (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ рассказал, как армия оккупантов использует валы живой силы для наступления на украинские позиции возле Северодонецка и Лисичанска.

— Я хочу начать с такой неприятной темы, похоже, что сейчас власть готовит общество к тому, что у нас могут быть большие проблемы или неудачи на Луганском направлении. Здесь мы говорим и Северодонецке, и о Лисичанске, что, возможно, ВСУ будут вынуждены отступать, чтобы сохранить жизнь. Как вы оцениваете ситуацию сейчас?

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— Я оцениваю ситуацию как критическую. Потому что действительно там очень большое преимущество. И возможно, я не понимаю, почему такой шум поднялся, мы и раньше отводили ВСУ на другие рубежи обороны с целью сохранения вооруженных сил. Это главная задача. Единственное, что политическая ситуация может ухудшиться в том смысле, что Россия будет размахивать флагом и кричать, голосить, что они выполнили хотя бы часть политических задач, которые ставил Путин перед вооруженными силами РФ. А так, если мы выстоим, если позволят наши возможности и вооруженные силы оставить там наши войска и удерживать эти рубежи, то да, мы должны остаться и должны защищаться. Но если ситуация будет критическая, потому что сейчас уже поступают сообщения, что фактически российские войска идут по собственным трупам, никто не убирает убитых и подожженную, уничтоженную технику. И они прямо между ними по телам убитых идут и идут в следующую атаку наших позиций. Там творится действительно ужас. И они не останавливают штурмовые действия наших позиций.

— Мне кажется, президент Владимир Зеленский говорил о том, что на этом луганском направлении у россиян преимущество в семь раз в технике. Насколько такая оценка вам кажется близкой к реальности?

— К сожалению, президент же озвучивает информацию, которую ему предоставляют. Он же лично не военный человек, он не занимается организацией и планированием боевых действий. А тут я скажу, если он хотел подчеркнуть, что на отдельных направлениях, не в целом, а на отдельных направлениях Россия сосредотачивает количество своих войск, чтобы создать искусственное превосходство на отдельном направлении, как в личном составе, так и в технике — да, это соответствует действительности. Но если взять даже в целом луганское направление, то такого преимущества один к двадцати в технике — его не существует. Оно существует в отдельном направлении, где они пытаются получить преимущество и пытаются продавить или прорывать нашу оборону. Именно такое направление, я так понимаю, это Попасная.

— Многие говорят об этой дороге Бахмут-Лисичанск, ее там пытаются перекрыть оккупанты. Вчера появлялись две новости, что она блокирована, затем Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА опроверг это. Можете ли вы объяснить слушателям, в чем такая стратегическая важность именно этой дороги?

— Дело в том, что ее можно назвать дорогой жизни. Почему, потому что это один из путей, я не скажу, что он единственный, но он основной путь снабжения нашей группировки, которая находится в Северодонецке и Лисичанске. И по этой дороге мы поставляем боеприпасы, топливо и еду для наших войск. Поэтому она очень важна. Насколько известно сейчас по сводке того же Генштаба, то российские войска не перекрыли дорогу, но она простреливается российскими войсками из разных видов оружия. И потому опасна в эксплуатации.

— Мы видим, что россияне не захватили Рубежное, они просто стерли его, уничтожили все там. Эта тактика выжженной земли, как она распространена вообще? Так кто-то воюет в мире?

— В мире так воевали только США во Вьетнаме в 60-е годы. Они использовали эту тактику выжженной земли. И Россия переняла эту тактику со второй чеченской войны. Они первую Чеченскую войну с треском проиграли, затем они пошли по пути выжженной земли. То есть войска, когда начинают наступление или атаку, если они встречают какое-то сопротивление, они откатываются назад и вызывают артиллерию или авиацию. И так они вызывают артиллерию и авиацию столько раз, пока не прекратится сопротивление или будет достаточно слабым, чтобы они могли атаковать наши позиции. А соответствующая артиллерия и авиация даже сейчас обратите внимание, что в сводках подчеркивают, что удары авиации и артиллерии не прекращаются по нашим позициям. И когда позицию выворачивает артиллерия наизнанку, там уже нечего защищать.

— А работает ли в современной войне советский подход к войне? Его кто проповедовал? Сталин? Это когда количество постоянно переходит в качество, так Сталин считал. Возможно ли это? Работает ли это сейчас в Украине и вообще на современной войне?

— Они так и воюют. Они берут огневым валом и количеством. И фактически посмотрите, там позавчера, если я не ошибаюсь, 16 атак было по нашим позициям. В минувшие сутки 11 атак на наши позиции. То есть они идут один за другим, не считаясь с потерями. Они не могут прорвать нашу оборону, у них не хватает сил, мы гораздо лучше воюем. Но таким огневым валом и постоянным наступлением из личного состава и техники они пытаются вытеснить, они просто выдавливают нас с наших позиций. Такая тактика у них и есть. Я даже больше скажу, сегодня появилась информация, что Путин полностью решил воспроизвести такую же ситуацию, как в декабре 1941 года Сталин, 277 приказ. Путин сказал, что все попавшие или сдавшиеся в плен — это предатели РФ. И они подлежат суду военного трибунала. То же самое когда-то сказал Сталин в конце 1941 года, он сказал, что советский человек в плен сдаться не может. И таким образом все попавшие в плен стали вне закона. Или заранее их обвинили в государственной измене.

— Как вы оцениваете, что Путин подписал этот закон об увеличении возраста для контрактников до 50 лет. Как это может оказывать влияние на качество и скорость мобилизации в России?

— Здесь, скорее всего, это поиск специалистов. Есть офицеры, например, запаса, как те же летчики. Есть информация, она инсайдерская, не проверенная, что этот генерал, там 60 с лишним лет, затем второй лётчик тоже в таком же возрасте был сбит. Один над Попасной, а другой где-то в районе Северодонецка. Это люди, воюющие в составе частных военных кампаний. То есть они воюют наемниками. Но они не могут быть мобилизованы в связи с достижением предельного возраста. Поэтому он и расширяет для того, чтобы отобрать таких специалистов. Это расширение произошло просто ради отдельных военных специальностей, которые они не могут подготовить. Допустим, ускоренный выпуск курсантов летного училища, он не спасает ситуацию, потому что когда выпустившийся молодой лейтенант он так — взлет, посадка и основные навыки пилотирования. Но мастерство его будет достигнуто через несколько лет интенсивных полетов. А вот эти, кто перешел из категории запаса в категорию в отставке, и по состоянию здоровья может еще сесть за штурвал самолета, этих людей будут призывать благодаря этому приказу.

— Появилась эта информация, что в небе над Луганщиной был сбит истребитель, в этом истребителе погиб генерал-майор военно-воздушных сил в отставке, такой Канамад Буташев, ему было 63 года. А он — жертва пропаганды? Или он работает за деньги? Как вы думаете?

— Нет, он наемник, человек работает за деньги. Я же говорю, что была информация, что, скорее всего, он принимал участие где-то в Африке, в одном из конфликтов, как наемник, он пилотировал там, занимался боевой работой на самолете. И здесь его просто, как специалиста, собрали. Но это говорит о большой нехватке специалистов, что они собирают даже по сусекам скребут, чтобы собрать специалистов, кто сядет за штурвал самолета. Кстати, на истребителе он был на Су-25, это штурмовик. Это самолет, поддерживающий войска на переднем крае. И это для нас очень опасный самолет.

— Сегодняшняя сводка британской разведки была посвящена таким большим потерям среди элитных военно-десантных войск России, то есть ВДВ, что они погибали и в Гостомеле, и на изюмском направлении, и при славной переправе через Северский Донец. Что для России означают эти потери? И вообще где их используют, учитывая, что британская разведка говорит, что использовали их неправильно?

— Британская разведка абсолютно права. Мы фактически снивелировали десантные войска как такой очень эффективный род вооруженных сил РФ. Дело в том, что мы им не дали провести никакой успешной десантной операции, и дальше они были вынуждены использовать десант как более подготовленную часть своих вооруженных сил в качестве обычной пехоты. А дальше, когда погиб первый состав воздушно-десантных войск, которые они выставили сюда, там было почти 100% контрактников, которые имели опыт высадки, опыт спецопераций в разных странах. В том числе и в горячих точках, в боевых условиях. Когда мы уничтожили этот первый состав, который был наиболее эффективным, сегодня там фактически молодые пацаны, которые немного послужили, подписали контракт. Это уже не те десантные войска. Фактически можно констатировать, что они превратились в обычную пехоту, их используют как обычную пехоту. Хотя десантные войска никогда даже в боевой подготовке не проходят тематику атаки объекта, как это атакует пехота.

— К американским гаубицам М777 и французским Cesar присоединилась итальянская гаубица FH-70. Можете немного рассказать, что это такое?

— Это, можно сказать, аналог М777, она немного отличается техническими характеристиками, но фактически тоже самое. За исключением того, что фактически гаубица имеет двигатель, она самоподвижна. То есть, без тягача она может передвигаться на небольшие расстояния за счет наличия собственного двигателя, на самой гаубице. Это первое. И второе то, что у нее полуавтомат зарядки, упрощающий работу расчета, скорость выстрелов может достигать 4−6 выстрелов в минуту из этой гаубицы. А так это такая же полевая гаубица калибра 155 мм.

— Глава Пентагона США Ллойд Остин заявил о том, что Дания решила передать Украине противокорабельные ракеты Гарпун, пусковые установки для них. А есть ли у вас понимание, кто что передает, кто не передает? Потому что у нас таких новостей очень много, и понятно, что мы здесь такие простые, не военные люди, не очень понимаем, что из этого есть, чего нет, и вообще это можно понять?

— Ничего нельзя понять. Полный хаос в информации. К сожалению. Во-первых, план передачи вооружения тайный. Никто вам его не будет объявлять. И военные, и политики держат его в секрете. И это очень правильно на время войны. К сожалению, мы с вами как рядовые граждане можем обсуждать только ту информацию, которая появляется в открытых источниках и в открытых средствах информации. А так, как она всплывает точечно, то мы и так ее обсуждаем. А составить полную картину чего, сколько, кто и когда нам передает, этого мы сделать не можем. И это, на мой взгляд, очень правильная позиция.

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